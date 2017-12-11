اهتز حي براقلي ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، صبيحة الأحد، على وقع صدمة عنيفة، إثر حادث مرور مأساوي تسبب في مقتل تلميذة تبلغ من العمر 6 سنوات، وإصابة أربعة أطفال آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحامة.
الحادث الأليم وقع عندما كانت الطفلة القتيلة وأقرانها المصابون، مجتمعين للعب في العطلة المدرسية، بحي براقلي، وتحديدا بالقرب من مدرستهم الابتدائية، قبل أن تباغتهم شاحنة لرفع القمامة على حين غفلة وهم منهمكون في اللعب، وتدهسهم جماعيا، ما تسبب في مصرع الطفلة في عين المكان وإصابة أربعة أطفال آخرين بجروح متفاوتة.
وقد ذكرت مصادر متطابقة أن المعطيات الأولية حول أسباب وقوع هذا الحادث الأليم، ترجع إلى وقوع عطب على مستوى الفرامل ما أفقد سائق الشاحنة القدرة على التحكم فيها، لتدهس الأطفال مباشرة، في ظلّ الصدمة التي خلفّها هذا الحادث في أوساط سكان الحي خصوصا وكل سكان بلدية الحامة الذين تنقلوا بالعشرات إلى بيت الطفلة الضحية وكذا إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى للاطمئنان على حالة الأطفال الجرحى.
فيما سارعت مصالح الأمن إلى مكان الحادث وباشرت تحرياتها وتحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات وقوع هذه الكارثة التي ألمّت بأطفال أبرياء كانوا فرحين باللعب في عطلتهم المدرسية.
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شاحنة قمامة تقتل تلميذة وتصيب أربعة في قسنطينة
عبد العالي لرقط
اهتز حي براقلي ببلدية حامة بوزيان بقسنطينة، صبيحة الأحد، على وقع صدمة عنيفة، إثر حادث مرور مأساوي تسبب في مقتل تلميذة تبلغ من العمر 6 سنوات، وإصابة أربعة أطفال آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الحامة.
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شاحنة قمامة تقتل تلميذة وتصيب أربعة في قسنطينة
الحادث الأليم وقع عندما كانت الطفلة القتيلة وأقرانها المصابون، مجتمعين للعب في العطلة المدرسية، بحي براقلي، وتحديدا بالقرب من مدرستهم الابتدائية، قبل أن تباغتهم شاحنة لرفع القمامة على حين غفلة وهم منهمكون في اللعب، وتدهسهم جماعيا، ما تسبب في مصرع الطفلة في عين المكان وإصابة أربعة أطفال آخرين بجروح متفاوتة.
وقد ذكرت مصادر متطابقة أن المعطيات الأولية حول أسباب وقوع هذا الحادث الأليم، ترجع إلى وقوع عطب على مستوى الفرامل ما أفقد سائق الشاحنة القدرة على التحكم فيها، لتدهس الأطفال مباشرة، في ظلّ الصدمة التي خلفّها هذا الحادث في أوساط سكان الحي خصوصا وكل سكان بلدية الحامة الذين تنقلوا بالعشرات إلى بيت الطفلة الضحية وكذا إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى للاطمئنان على حالة الأطفال الجرحى.
فيما سارعت مصالح الأمن إلى مكان الحادث وباشرت تحرياتها وتحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات وقوع هذه الكارثة التي ألمّت بأطفال أبرياء كانوا فرحين باللعب في عطلتهم المدرسية.