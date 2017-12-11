استولوا على وثائق حساسة ومبالغ كبيرة إحالة قضية مقتحمي فيلا رعية أوروبية على "جنايات" بومرداس

من المنتظر أن تفصل محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس في قضية 3 متهمين، لتورطهم في جناية السرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد والتسلق مع استخدام مركبة، والتي راح ضحيتها إطار أجنبي بشركة سوناطراك، أين استولوا على حقيبة عمله التي تحتوي على مبلغ مالي هام بالعملة الوطنية والأجنبية ووثائق خاصة.

وحسب ملف القضية فإنه بناء على شكوى تقدم بها الضحية وهو إطار أوروبي الجنسية بشركة سوناطراك لدى مصالح الأمن بالرغاية، مفادها تعرض منزله لعملية اقتحام من طرف مجهولين وبالتالي سرقة حقيبة تحتوي على أوراق ووثائق خاصة بعمله إلى جانب مبلغ مالي هام، وبعد مباشرة التحريات تم توقيف المتهم الرئيسي في القضية بضواحي الرويبة وبالتالي تمت مواجهته بالشاهد الذي تعرف عليه وأكد أنه لمحه بصدد الدخول للفيلا في غياب الضحايا عن المنزل.

ومن جهته المتهم اعترف بأنه من خطط للجريمة بمشاركة صديقه "م. ك"، حيث ترصدا للضحية وتحركاته قبل تاريخ الوقائع التي تعود إلى أسبوعين وقاما بتحطيم الباب الخارجي ثم استوليا على حقيبة تحتوي على كمبيوتر محمول ومبالغ مالية بالدولار والأورو، هذا إلى جانب وثائق خاصة بمعاملات تجارية هامة واستمر المتهم في اعترافاته بأنه في نفس الواقعة أقدم على سرقة مجوهرات خاصة بزوجة الضحية واشترى بواسطتها دراجة نارية وهاتفا نقالا.