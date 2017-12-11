حكاية "لا غلق لسوق السكوار ولا رفع لمنحة السفر"، لا تختلف كثيرا عن معادلة "لا تموت ولا تحيا"، ففعلا، لا يمكن غلق السكوار لأن غلقه يعني اجتثاث "الطراباندو" والقضاء على التهريب وتجفيف منابع تمويل مكاتب "استيراد-استيراد"، والأهم من طلّ ذلك معناه إحياء الدينار وإعادة الاعتبار له بعدما فقد "شلاغمو"!
رفع منحة السفر، تعني أيضا، تشجيع المسافرين "المحليين" على بيع "الدوفيز" في المطارات والموانئ، أو التحريض على السياحة بالخارج، وهذا معناه خروج مزيد من العملة الصعبة من البنوك، ومعناه كذلك تمويل بلدان أجنبية بالأورو والدولار الذي يخرج جهارا نهارا وبالقانون من الجزائر عبر مواطنيها!
العلاقة بين "السكوار" ومنح السفر، ترابطية وتكاملية، ولا يُمكن الفصل بينهما، فالمسافر الذي يقبض نحو 120 أورو، كلّ سنة، عليه أن يزور "بنك" السكوار للحصول على مزيد من العملة وبتسعيرة أغلى من الرسمية، وهذا يعني في ما يعنيه، دعم "ممولـّي" السكوار بالملايين والملايير بالدينار، مقابل كمشة من الأوروات أو الدولارات أو عملات أخرى!
إلى أن يثبت العكس، فإن السكوار هو وجه "التبهديل" بالنسبة للبنوك، وهو البديل للمصارف الرسمية المقنـّنة، ولأن السكوار "أقوى البنوك"، فإنه لا يوجد إلاّ في الجزائر، يقصده السائح البسيط، ويزوره المستورد والمصدّر والتاجر والبزناسي والموظف الأجنبي والسفير والوزير والمدير والمير والحاج، من أجل تبديل العملة بالسعر المفروض فرضا في هذه البورصة الفوضوية!
تصوّروا لو تمّ رفع قيمة المنحة السنوية، إلى نصف ما تمنحه البنوك لمواطنيها عبر عدد من البلدان العربية أو الغربية، فالأكيد أن السكوار سيُفلس، أو على الأقل سيعرف تراجعا في التعاملات المالية والمصرفية، وهذا غير مقبول، بالنسبة للمستفيدين من هذا "الريع" الذي يقبضونه في السرّ والعلن بـ"سكوارات" العاصمة والجزائر العميقة!
من الطبيعي أن "يعجز" بنك الجزائر عن غلق السكوار، وتفشل وزارة المالية في السيطرة عليه، فالسكوار مثل الزئبق، لا يُمكن إمساكه أو جمعه في إناء أو فناء، والدليل أن من يُريد معرفة البورصة ينزل إلى السكوار ولا يسأل البنوك، فهناك الخبر اليقين، وهناك النصر المعين!
لن يرتفع "نيف" الدينار، إلاّ إذا قرّر السكوار ذلك، ولن ترتفع كذلك المنحة السياحية، طالما أن السكوار هو الوجهة الوحيدة لهؤلاء وأولئك، وطالما أن البنوك مازالت منفرة ومرعبة، وبينما تحوّلت البنوك في الدول المتقدمة إلى شريك مالي واقتصادي، مازالت عندنا بمثابة "المخفر" الذي يخاف أن يتوجه إليه الناس إلا لسحب أجورهم..حتى لا يقتلهم الجوع!
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حكاية "لا غلق لسوق السكوار ولا رفع لمنحة السفر"، لا تختلف كثيرا عن معادلة "لا تموت ولا تحيا"، ففعلا، لا يمكن غلق السكوار لأن غلقه يعني اجتثاث "الطراباندو" والقضاء على التهريب وتجفيف منابع تمويل مكاتب "استيراد-استيراد"، والأهم من طلّ ذلك معناه إحياء الدينار وإعادة الاعتبار له بعدما فقد "شلاغمو"!
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رفع منحة السفر، تعني أيضا، تشجيع المسافرين "المحليين" على بيع "الدوفيز" في المطارات والموانئ، أو التحريض على السياحة بالخارج، وهذا معناه خروج مزيد من العملة الصعبة من البنوك، ومعناه كذلك تمويل بلدان أجنبية بالأورو والدولار الذي يخرج جهارا نهارا وبالقانون من الجزائر عبر مواطنيها!
العلاقة بين "السكوار" ومنح السفر، ترابطية وتكاملية، ولا يُمكن الفصل بينهما، فالمسافر الذي يقبض نحو 120 أورو، كلّ سنة، عليه أن يزور "بنك" السكوار للحصول على مزيد من العملة وبتسعيرة أغلى من الرسمية، وهذا يعني في ما يعنيه، دعم "ممولـّي" السكوار بالملايين والملايير بالدينار، مقابل كمشة من الأوروات أو الدولارات أو عملات أخرى!
إلى أن يثبت العكس، فإن السكوار هو وجه "التبهديل" بالنسبة للبنوك، وهو البديل للمصارف الرسمية المقنـّنة، ولأن السكوار "أقوى البنوك"، فإنه لا يوجد إلاّ في الجزائر، يقصده السائح البسيط، ويزوره المستورد والمصدّر والتاجر والبزناسي والموظف الأجنبي والسفير والوزير والمدير والمير والحاج، من أجل تبديل العملة بالسعر المفروض فرضا في هذه البورصة الفوضوية!
تصوّروا لو تمّ رفع قيمة المنحة السنوية، إلى نصف ما تمنحه البنوك لمواطنيها عبر عدد من البلدان العربية أو الغربية، فالأكيد أن السكوار سيُفلس، أو على الأقل سيعرف تراجعا في التعاملات المالية والمصرفية، وهذا غير مقبول، بالنسبة للمستفيدين من هذا "الريع" الذي يقبضونه في السرّ والعلن بـ"سكوارات" العاصمة والجزائر العميقة!
من الطبيعي أن "يعجز" بنك الجزائر عن غلق السكوار، وتفشل وزارة المالية في السيطرة عليه، فالسكوار مثل الزئبق، لا يُمكن إمساكه أو جمعه في إناء أو فناء، والدليل أن من يُريد معرفة البورصة ينزل إلى السكوار ولا يسأل البنوك، فهناك الخبر اليقين، وهناك النصر المعين!
لن يرتفع "نيف" الدينار، إلاّ إذا قرّر السكوار ذلك، ولن ترتفع كذلك المنحة السياحية، طالما أن السكوار هو الوجهة الوحيدة لهؤلاء وأولئك، وطالما أن البنوك مازالت منفرة ومرعبة، وبينما تحوّلت البنوك في الدول المتقدمة إلى شريك مالي واقتصادي، مازالت عندنا بمثابة "المخفر" الذي يخاف أن يتوجه إليه الناس إلا لسحب أجورهم..حتى لا يقتلهم الجوع!