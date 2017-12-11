الحملة وضعت سقف مليوني مشارك 80 ألف توقيع لتجميد الزيادات في أسعار الوقود

أعلنت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك انتهاء حملتها لجمع مليوني توقيع من أجل رفع طلب إلى رئيس لجمهورية، لتجميد الزيادات في أسعار الوقود الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2018 بجمع أكثر من 80 ألف توقيع فقط.

ونشرت المنظمة، الأحد، أرقامها حول الحملة حيث تم "أن 830449 مستهلك آمنت بالفكرة ووثقت بالمنظمة ووقعت لكم منا كل الحب والتقدير وأكثر من 4000 توقيع مكرر تم حذفها"

وأوضحت أنها "تلقت آلاف الرسائل تصلنا وتشجعنا وتزيد في هممنا" إلى جانب "2560 توقيع استهزاء".

وشددت على أنها "أدت ما عليها واستجابت لمطالب العمل والمثابرة لإيصال صوت المستهلك ورفع تخوفاته".

ومطلع الشهر الجاري طلقت منظمة حماية المستهلك حملة لجمع مليوني توقيع من أجل رفع طلب إلى رئيس لجمهورية، لتجميد الزيادات في أسعار الوقود الواردة في مشروع قانون المالية لعام 2018.

وسيوقع رئيس الجمهورية قبل نهاية الشهر الجاري قانون المالية لعام 2018 بعد مصادقة البرلمان عليه.

وجاءت العريضة الإلكترونية الموجهة للتوقيع التي أطلقتها المنظمة مرفقة بنص رسالة إلى رئيس الجمهورية جاء فيها "تتشرف المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، باعتبارها جمعية وطنية رائدة في مجال حماية المستهلك، أن تتقدم أمام فخامتكم بهاته الرسالة، الموقعة من طرف مليوني مواطن جزائري، من أجل مناشدتكم للتدخل بصفتكم أعلى سلطة في البلاد، وبموجب الصلاحيات التي يخولها لكم دستور البلاد وقوانين الجمهورية، لتجميد التدابير الرامية إلى الزيادة في أسعار الوقود المنصوص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2018 ".

وحسبها " إن هذا المطلب الشعبي نابع من قناعة راسخة ومجربة بأن ارتفاع أسعار الوقود سيكون له الأثر المباشر و لو نسبيا ، على جميع المواد و الخدمات الأساسية الخاضعة لحرية الأسعار، و قد تفتح الباب على مصراعيه للمضاربة في الأسعار المعمول بها في جميع القطاعات بدون استثناء، مما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المستهلكين".

ويشار إلى أن مشروع قانون المالية للعام القادم تضمن رفع الرسم على المنتجات البترولية المطبقة على الوقود. وستقدر هذه الزيادة بـ 5 دج/ لتر بالنسبة للبنزين و بـ 2 دج/ لتر بالنسبة للمازوت.

وبهذا ستبلغ التعريفة الجديدة بالنسبة للرسم على المنتجات البترولية سنة 2018، 14 دج/لتر بالنسبة للبنزين الممتاز ودون رصاصي و 13دج/ لتر بالنسبة للبنزين العادي و4 دج بالنسبة للمازوت.

وستصبح الأسعار الجديدة بمحطة البنزين كالتالي 64 .38 دج بالنسبة للبنزين العادي (مقابل 69 .32 دج سنة 2017)، 67 .41 دج بالنسبة للبنزين الممتاز (مقابل 72 .35 دج)، و28.41 دج بالنسبة للبنزين دون رصاص (مقابل 33 .35 دج)، و 8 .22 دج بالنسبة للمازوت (مقابل 42 .20 دج).

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