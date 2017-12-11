تفكيك شبكة لتزوير وثائق السيارات المستعملة بباتنة

حجزت مصالح الدرك الوطني لبلدية عين ياقوت، السبت، 18 قنطارا من أوراق التبغ الجاف، بحوزة شاب، 28 سنة، كان على متن سيارة نفعية من نوع مرسيدس دون حيازته لسجل تجاري أو فواتير سندية. وكانت فرقة الدرك الوطني التي أوقفت السيارة بين بلديتي لازرو وعين ياقوت حجزت السلعة التي أدعى صاحبها أنه جلبها من إحدى مناطق بلدية سوق نعمان قصد بيعها للمؤسسة الوطنية للتبغ، وسلمتها لمصالح مديرية التجارة.

من جهة أخرى، استرجعت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني سيارة شوفرولي مزورة كان صاحبها يقودها بوثائق غير سليمة بمدينة الجزار جنوب ولاية باتنة.

وكان عناصر الدرك أوقفوا المعني 29 سنة وأخضعوا المركبة لخبرة تقنية أعدتها مصلحة المناجم والتي أثبتت أن هيكل السيارة محل المعاينة هو لسيارة أخرى من نفس الطراز، وسمح ذلك بإطلاق سلسلة تحريات لتوقيف عدد من المتورطين في شبكة التزوير إثر تحديد هوياتهم.