بعد رفض السعودية منح تأشيرات لإسرائيليين تل أبيب ترد على دعوات مقاطعتها بكاريكاتير مسيء

وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقاطعي كيان الاحتلال بـ"البغال"، وذلك في كاريكاتير نشرته على صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة للخارجية على موقع تويتر، حسب ما أورد "عربي 21"، الاثنين.

وجاءت التغريدة بعد يوم واحد من منع السعودية دخول سبعة رياضيين يحملون الجنسية الإسرائيلية إلى الأراضي السعودية، للمشاركة في بطولة الشطرنج التي ستقام في الرياض من 26 إلى 30 ديسمبر.

ولم يسبق للسعودية رسمياً استضافة أي إسرائيليين وهي لا تعترف بالدولة العبرية ولا ترتبط معها بعلاقات رسمية.

وفي الكاريكاتير الذي نشرته الصفحة يظهر مواطن عربي يركب بغلاً وهو يقول: "إنني أقاطعك يا إسرائيل"، فيرد عليه البغل الذي يركبه بقوله: "عنيد كالبغل".

وكتبت: "آن الأوان للتعاون بين إسرائيل وجاراتها بهدف بناء مستقبل مشرق لدول المنطقة بدلاً من المقاطعة والبقاء في العصور الوسطى".

يذكر أن الصفحة مرتبطة مباشرة بموقع وزارة الخارجية الذي يديره نظام الخدمات الحكومية المتيسرة، وهو وحدة داخل سلطة الحوسبة الحكومية تخضع لديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي.

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