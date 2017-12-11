لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في عدة حوادث مرور منها 08 حوادث "أكثر دموية" سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، الإثنين، بأن "أثقل" سجلت حصيلة على مستوى ولاية أدرار بوفاة 03 أشخاص وإصابة 02 آخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارتين من الوزن الخفيف بالطريق الوطني رقم 51 ببلدية تيميمون وكذا بولاية عين الدفلى بوفاة 03 أشخاص وإصابة شخص آخر على إثر اصطدام بين سيارتين تبعه سقوط في منحدر بالطريق الوطني رقم 04 بالمكان المسمى واد سوفا على مستوى بلدية خميس مليانة.
كما تدخلت نفس المصالح بولاية سطيف - حسب المصدر ذاته - من اجل نقل جثة شخص متوفي مختنق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين داخل منزل بحي الكسايرية ببلدية سطيف.
وتدخلت ذات مصالح الحماية المدنية أيضا من أجل تقديم الاسعافات الأولية وإنقاذ 14 شخصا مختنقا بغاز أحادي أكسيد الكربون CO نتيجة الاستعمال السيئ لأجهزة التدفئة المختلفة في ظل غياب عملية التهوية بالسكنات، منهم 04 أشخاص على مستوى ولاية الجزائر العاصمة و3 أشخاص بعنابة بالإضافة إلى أم البواقي 03 أشخاص وعين الدفلى 02 شخصين، وكذا شخص واحد بقسنطينة وآخر بولاية تيزي وزو.
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة من أجل إخماد 05 حرائق حضرية ،صناعية ومختلفة بكل من ولايات الجزائر 02 حريقيني سكيكدة بـ 02 حريقين، وكذا حريق بأم البواقي، حيث أدت هذه الحرائق إلى إصابة شخص بجروح بالجزائر العاصمة وشخصين 02 بحروق من الدرجة الأولى وتسجيل حالة اختناق بولاية سكيكدة وإصابة 02 شخصين بصعوبة في التنفس بولاية أم البواقي،حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا في مكان الحادث وتم نقلهم إلى المراكز الاستشفائية المحلية.
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أثقل حصيلة سجلت بأدرار
12 قتيلا في حوادث مرور خلال يوم واحد
الشروق أون لاين
لقي 12 شخصا حتفهم وأصيب 16 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، في عدة حوادث مرور منها 08 حوادث "أكثر دموية" سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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وأفادت حصيلة لمصالح الحماية المدنية، الإثنين، بأن "أثقل" سجلت حصيلة على مستوى ولاية أدرار بوفاة 03 أشخاص وإصابة 02 آخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارتين من الوزن الخفيف بالطريق الوطني رقم 51 ببلدية تيميمون وكذا بولاية عين الدفلى بوفاة 03 أشخاص وإصابة شخص آخر على إثر اصطدام بين سيارتين تبعه سقوط في منحدر بالطريق الوطني رقم 04 بالمكان المسمى واد سوفا على مستوى بلدية خميس مليانة.
كما تدخلت نفس المصالح بولاية سطيف - حسب المصدر ذاته - من اجل نقل جثة شخص متوفي مختنق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز تسخين داخل منزل بحي الكسايرية ببلدية سطيف.
وتدخلت ذات مصالح الحماية المدنية أيضا من أجل تقديم الاسعافات الأولية وإنقاذ 14 شخصا مختنقا بغاز أحادي أكسيد الكربون CO نتيجة الاستعمال السيئ لأجهزة التدفئة المختلفة في ظل غياب عملية التهوية بالسكنات، منهم 04 أشخاص على مستوى ولاية الجزائر العاصمة و3 أشخاص بعنابة بالإضافة إلى أم البواقي 03 أشخاص وعين الدفلى 02 شخصين، وكذا شخص واحد بقسنطينة وآخر بولاية تيزي وزو.
كما تدخلت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة من أجل إخماد 05 حرائق حضرية ،صناعية ومختلفة بكل من ولايات الجزائر 02 حريقيني سكيكدة بـ 02 حريقين، وكذا حريق بأم البواقي، حيث أدت هذه الحرائق إلى إصابة شخص بجروح بالجزائر العاصمة وشخصين 02 بحروق من الدرجة الأولى وتسجيل حالة اختناق بولاية سكيكدة وإصابة 02 شخصين بصعوبة في التنفس بولاية أم البواقي،حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للضحايا في مكان الحادث وتم نقلهم إلى المراكز الاستشفائية المحلية.