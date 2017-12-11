فيما يحوز المركز الصحي الكثير من التجهيزات الطبية الجديدة سكان "أوهانت" بعين أمناس يطالبون بتوفير الأطباء المتخصصين

طالب سكان قرية أوهانت التابعة لبلدية عين أمناس بولاية ايليزي، والتي تبعد عنها بحوالي 120 كيلومتر، من السلطات المحلية بضرورة توفير الأطباء المختصين، وتحديدا التخصصات القاعدية على غرار طب الأطفال، طب النساء والتوليد، طبيب الأسنان، وغيرها.

ورفع مواطنو القرية، التي تتواجد بمحاذاة الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ايليزي وورقلة، مطلبهم القاضي بضرورة استغلال التجهيزات الجديدة التي يتضمنها المركز الصحي المنجز بالقرية، والذي يضم الكثير من التجهيزات، وإلى ذلك ربط الكثير من المواطنين ظروف تسيير المرافق الصحية بدائرة عين امناس، بما تعانيه المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لهذه الأخيرة، في ظل تردي الخدمات على مستوى عين امناس، لأسباب كثيرة مرتبطة بتسيير المرفق الصحي المنجز بنمط البناء الجاهز، وكذا تأخر انجاز مستشفى المدينة الذي يراوح مكانه منذ سنوات، فيما لم تستبعد مصادرنا، قدوم لجنة وزارية لتفقد هذا الوضع خلال هذه الأيام.

وتعاني المرافق الصحية بشمال ولاية ايليزي اجمالا، وتحديدا بقرية اوهانت وتيافتي، جملة من المتاعب وغياب استقرار في التأطير، فيما تعاني كذلك من غياب التخصصات الطبية، لأسباب مرتبطة بنوعية الهياكل الصحية، التي لا يتم تأطيرها بواسطة الأطباء المختصين، والتي تتواجد فقط على مستوى المؤسسات العمومية الاستشفائية، او المؤسسات العمومية للصحة الجوارية.