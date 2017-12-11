أوقفت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية تيزي وزو مؤخرا، شخصين عثر بحوزتهما على أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة، وقد أحيلا على العدالة بعد استرجاع الأسلحة، حيث أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ذراع الميزان بوضعهما رهن الحبس الاحتياطي عن تهم حمل أسلحة نارية من الصنفين الرابع والخامس من دون رخصة للمتهم الأول، وحيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة وصور خليعة للمتهم الثاني.
الموقوفان المنحدران من مدينة بوغني جنوب تيزي وزو، تبين أنهما يحملان أسلحة نارية من الصنفين الرابع والسادس دون رخصة، كما عثر بحوزة أحدهما خلال تفتيشه على صور خليعة -حسب- ما جاء في بيان خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، ليحالا على العدالة في انتظار محاكمتهما.
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توقيف شخصين مسلحين بتيزي وزو
رانية. م
أوقفت فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية تيزي وزو مؤخرا، شخصين عثر بحوزتهما على أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة، وقد أحيلا على العدالة بعد استرجاع الأسلحة، حيث أمر قاضي التحقيق لدى محكمة ذراع الميزان بوضعهما رهن الحبس الاحتياطي عن تهم حمل أسلحة نارية من الصنفين الرابع والخامس من دون رخصة للمتهم الأول، وحيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة وصور خليعة للمتهم الثاني.
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الموقوفان المنحدران من مدينة بوغني جنوب تيزي وزو، تبين أنهما يحملان أسلحة نارية من الصنفين الرابع والسادس دون رخصة، كما عثر بحوزة أحدهما خلال تفتيشه على صور خليعة -حسب- ما جاء في بيان خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، ليحالا على العدالة في انتظار محاكمتهما.