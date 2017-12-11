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طفل يحاول شنق نفسه في سوق أهراس
استقبلت مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى مداوروش في ولاية سوق أهراس، ليلة الأحد، تلميذا يبلغ من العمر 11 سنة حاول الانتحار داخل مسكنه العائلي، المتواجد ببلدية مداوروش. الحادثة اكتشفتها شقيقة الطفل والتي سارعت إلى إنقاذه بعد أن عثرت عليه معلقا من رقبته بحبل داخل إحدى غرف المنزل، ليتم نقله من طرف أهله على جناح السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية.
وحسب مصادرنا أن عدة روايات تم تداولها بمحيط الحادثة، منها أن الطفل مارس لعبة "الحوت الأزرق" وبلغ فيها مراحل جد متقدمة، فيما تحدث آخرون عن عدم حصول الطفل على نتائج حسنة خلال الثلاثي الأول للدراسة، وقد فتحت مصالح الأمن تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقية التي دفعت بالطفل إلى محاولة وضع حد لحياته بهذه الطريقة، في حادثة أثارت سكان مدينة مداوروش، ولازالت أسبابها مجهولة لعدم تأكيدها من طرف الجهات المعنية لحد كتابة هذه الأسطر.
فؤاد من سدراتة2017/12/25 على 22:371
لا لحوت لزرق لا الداب لشهب هذي رباية الوالدين فقط.