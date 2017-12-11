كشف مدير التعاضدية العامة للأشغال العمومية، أن الأعضاء والمندوبين الذين وقعوا على عرضية المطالب الداعية لعقد جمعية انتخابية، لا علاقة لهم بالتعاضدية، كون القائمة تضمن أشخاصا مفصولين وآخرين متقاعدين ليست لهم أي صفة.
وقال مدير التعاضدية الطاهر بن سعيد، أن مندوبي التعاضدية سبق لهم عزل رئيس مجلس الادارة بتاريخ 12 جويلية 1017، مع المطالبة بالتحقيق في تبذير أموال المنخرطين من حساب الخزينة في تلك الفترة، حسبه، مؤكدا أن رئيس مجلس الإدارة لم تعد له أي صفة، والدليل أن التعاضدية رفعت دعوى أمام القضائي بالقسم الجزائر وهو قيد التحقيق بعد تقديم الاثباتات والقرائن.
وعلق المتحدث بخصوص المحضر الذي وقعه مندوبون، أن عدد الحضور لم يتجاوز 29 عضوا، اغلبهم يشتغلون سائقين ومدعوين لا علاقة لهم حسبه بتمثيل العمال في الجمعية العامة، مؤكدا أن الإدارة تسير بقوة القانون، خاصة أن الوزارات المعنية على اطلاع بملف التعاضدية وكل ما يتعلق بالقرارات المتخذة بحق الأشخاص المفصولين.
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مدير تعاضدية الأشغال العمومية يرد على معارضيه:
رئيس مجلس الإدارة تم عزله في 12 جويلية الماضي
س. ب
كشف مدير التعاضدية العامة للأشغال العمومية، أن الأعضاء والمندوبين الذين وقعوا على عرضية المطالب الداعية لعقد جمعية انتخابية، لا علاقة لهم بالتعاضدية، كون القائمة تضمن أشخاصا مفصولين وآخرين متقاعدين ليست لهم أي صفة.
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وقال مدير التعاضدية الطاهر بن سعيد، أن مندوبي التعاضدية سبق لهم عزل رئيس مجلس الادارة بتاريخ 12 جويلية 1017، مع المطالبة بالتحقيق في تبذير أموال المنخرطين من حساب الخزينة في تلك الفترة، حسبه، مؤكدا أن رئيس مجلس الإدارة لم تعد له أي صفة، والدليل أن التعاضدية رفعت دعوى أمام القضائي بالقسم الجزائر وهو قيد التحقيق بعد تقديم الاثباتات والقرائن.
وعلق المتحدث بخصوص المحضر الذي وقعه مندوبون، أن عدد الحضور لم يتجاوز 29 عضوا، اغلبهم يشتغلون سائقين ومدعوين لا علاقة لهم حسبه بتمثيل العمال في الجمعية العامة، مؤكدا أن الإدارة تسير بقوة القانون، خاصة أن الوزارات المعنية على اطلاع بملف التعاضدية وكل ما يتعلق بالقرارات المتخذة بحق الأشخاص المفصولين.