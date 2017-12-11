إحباط محاولة إغراق بواسماعيل وخميستي في تيبازة بالمهلوسات والخمور

تمكنت فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة بواسماعيل في ولاية تيبازة من إحباط محاولة لإغراق مدينتي خميستي و بواسماعيل بكميات هائلة من الخمور والمهلوسات تزامنا واحتفالات نهاية السنة.

العملية النوعية التي نفذتها فرقة الشرطة القضائية بداية الأسبوع الجاري حسب الملازم الأول شباب حكيم جاءت إثر معلومات حول نشاط تجار الخمور والمهلوسات تزامنا واحتفالات نهاية السنة، حيث وضعت خطة محكمة للإطاحة بهم، وبعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة تم اقتحام منزل بتجزئة الكتيبة اليوسفية المعروفة محليا بـ"لابايوت" وحجز 3 آلاف قارورة خمر من مختلف الأنواع.

وبمدينة خميستي تم الترصد لسيارة كانت معبأة بالحبوب المهلوسة، حيث سمحت العملية بحجز 2000 قرص مهلوس.

كما أسفرت العملية النوعية عن توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و31 سنة تم تقديمهم الإثنين، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة والذي أصدر مذكرة توقيف في حق متورط لا يزال في حالة فرار.