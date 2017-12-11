أعلن يوسف محمد رئيس برلمان إقليم كردستان العراق استقالته، الثلاثاء، احتجاجاً على ما وصفها بسيطرة زمرة من الأشخاص وجماعات معينة على السلطة التشريعية، كما أورد موقع قناة "بي بي سي عربي".
وقال محمد في بيان رسمي، إن هذه "السيطرة" أدت إلى "جعل البرلمان هزيلاً وغير مؤثر".
وانتقد محمد بشدة "احتكار تلك الفئة للسياسة والاقتصاد والأرض والثروات وسائر مناحي الحياة عوضاً عن التقاسم العادل" في الإقليم.
وفي مؤتمر صحفي في مقر حزبه التغيير في مدينة السليمانية، انتقد محمد استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق الذي أجرته حكومة الإقليم في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.
وقال محمد، إن "ما جرى جاء نتيجة لاستغلال البرلمان لتمرير رغبات شخص بمفرده والحزب الذي نفذ الاستفتاء"، في إشارة واضحة لرئيس إقليم كردستان السابق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.
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"احتجاجاً على احتكار زمرة معينة للسلطة والثروة"
رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يعلن استقالته
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن يوسف محمد رئيس برلمان إقليم كردستان العراق استقالته، الثلاثاء، احتجاجاً على ما وصفها بسيطرة زمرة من الأشخاص وجماعات معينة على السلطة التشريعية، كما أورد موقع قناة "بي بي سي عربي".
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رئيس برلمان إقليم كردستان العراق يعلن استقالته
وقال محمد في بيان رسمي، إن هذه "السيطرة" أدت إلى "جعل البرلمان هزيلاً وغير مؤثر".
وانتقد محمد بشدة "احتكار تلك الفئة للسياسة والاقتصاد والأرض والثروات وسائر مناحي الحياة عوضاً عن التقاسم العادل" في الإقليم.
وفي مؤتمر صحفي في مقر حزبه التغيير في مدينة السليمانية، انتقد محمد استفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق الذي أجرته حكومة الإقليم في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.
وقال محمد، إن "ما جرى جاء نتيجة لاستغلال البرلمان لتمرير رغبات شخص بمفرده والحزب الذي نفذ الاستفتاء"، في إشارة واضحة لرئيس إقليم كردستان السابق وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.