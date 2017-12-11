نظم قسم الاتصال بالمركز الجامعي غليزان تظاهرة علمية بعنوان "حملات الاتصال العمومي في الجزائر" تحت شعار "ضع بصمتك" التي تفاعل الحضور مع محتواها وبخاصة الحملة التي صممها الطلبة للتحسيس بظاهرة "الحرقة" أو الهجرة غير الشرعية التي أضحت تحصد أرواح الجزائريين في قوارب الموت بحثا عن الجنة الموعودة في أوربا.
وتحت إشراف الأستاذة بلغيثية سميرة ومن إعداد طلبة الاتصال وبحضور مدير معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية الأستاذ عويسي عبد السلام، وأساتذة مختصين، وطلبة المركز الجامعي، افتتحت أشغال التظاهرة بعرض حملات تحسيسية في مواضيع مختلفة، تمس الفرد والمجتمع، وحظيت الحملة التوعوية حول مخاطر قرصنة مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "من أجل تواصل آمن" باهتمام الحاضرين. وأكد من خلالها ماحي عبد الرحمان وبن صولة أحمد على ضرورة توخي الحذر عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وفي نفس السياق، تطرقت الجهات الأمنية الحاضرة، المختصة بالجرائم الإلكترونية لولاية غليزان إلى الإجراءات التي ينبغي القيام بها في حالة الابتزاز.
كما تفاعل الحاضرون مع حملة الهجرة غير الشرعية بشعار "لا للحرقة"، التي حاول من خلالها الطلبة توعية الآخرين بخطورة هذه الظاهرة، وما تخلفه من مخاطر على النفس وما يلحق الأهل من جراء ذلك، والحث على التمسك بالوطن.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة المتخصصة في مرض سرطان الثدي، بن سروال معزوزة على ضرورة الكشف المبكر عن هذا المرض، مبرزة مختلف الأعراض وطرق الوقاية منه في إطار حملة توعوية حول مرض سرطان الثدي، إضافة إلى عدة حملات أخرى حول خطر الكيراتين على الذكور، والبر بالوالدين وغيرها.
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طلبة المركز الجامعي بغليزان يبدعون في تصميم حملات تحسيسية
إلهام. ب
صحافية بجريدة الشروق مختصة بمتابعة القضايا القانونية
نظم قسم الاتصال بالمركز الجامعي غليزان تظاهرة علمية بعنوان "حملات الاتصال العمومي في الجزائر" تحت شعار "ضع بصمتك" التي تفاعل الحضور مع محتواها وبخاصة الحملة التي صممها الطلبة للتحسيس بظاهرة "الحرقة" أو الهجرة غير الشرعية التي أضحت تحصد أرواح الجزائريين في قوارب الموت بحثا عن الجنة الموعودة في أوربا.
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طلبة المركز الجامعي بغليزان يبدعون في تصميم حملات تحسيسية
وتحت إشراف الأستاذة بلغيثية سميرة ومن إعداد طلبة الاتصال وبحضور مدير معهد العلوم الإنسانية والاجتماعية الأستاذ عويسي عبد السلام، وأساتذة مختصين، وطلبة المركز الجامعي، افتتحت أشغال التظاهرة بعرض حملات تحسيسية في مواضيع مختلفة، تمس الفرد والمجتمع، وحظيت الحملة التوعوية حول مخاطر قرصنة مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "من أجل تواصل آمن" باهتمام الحاضرين. وأكد من خلالها ماحي عبد الرحمان وبن صولة أحمد على ضرورة توخي الحذر عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وفي نفس السياق، تطرقت الجهات الأمنية الحاضرة، المختصة بالجرائم الإلكترونية لولاية غليزان إلى الإجراءات التي ينبغي القيام بها في حالة الابتزاز.
كما تفاعل الحاضرون مع حملة الهجرة غير الشرعية بشعار "لا للحرقة"، التي حاول من خلالها الطلبة توعية الآخرين بخطورة هذه الظاهرة، وما تخلفه من مخاطر على النفس وما يلحق الأهل من جراء ذلك، والحث على التمسك بالوطن.
وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة المتخصصة في مرض سرطان الثدي، بن سروال معزوزة على ضرورة الكشف المبكر عن هذا المرض، مبرزة مختلف الأعراض وطرق الوقاية منه في إطار حملة توعوية حول مرض سرطان الثدي، إضافة إلى عدة حملات أخرى حول خطر الكيراتين على الذكور، والبر بالوالدين وغيرها.