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لعدم مشاركة لاعبيها في بطولة الشطرنج
"إسرائيل" تطالب السعودية بتعويضات مالية
أعلن الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج، الثلاثاء، إنه يسعى للحصول على تعويضات من منظمي بطولة للشطرنج تجري في السعودية، بعد أن رفضت الرياض منح اللاعبين الإسرائيليين تأشيرات دخول إليها.
ويعد كأس الملك سلمان للشطرنج، أول بطولة دولية للشطرنج تجري في المملكة.
وتنص لوائح الاتحاد العالمي للشطرنج وهو منظم البطولة، على وجوب عدم رفض مشاركة أي لاعب في البطولة. ولكن لم يحصل لاعبون من "إسرائيل" ولا قطر ولا إيران في البداية على تأشيرات دخول.
لكن الاتحاد العالمي أعلن، الاثنين، أنه "حصل على تأشيرات دخول لقطر وإيران"، إلا أن مسؤولي الاتحاد فشلوا في التوصل إلى اتفاق مع المسؤولين السعوديين بالسماح للإسرائيليين بدخول المملكة للمشاركة في المباريات.
وأعلنت مسؤولة سعودية، الثلاثاء، أن المملكة "تحافظ على سياستها" تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
وكتبت فاطمة باعشن المتحدثة باسم السفارة السعودية في الولايات المتحدة في تغريدة على موقع تويتر، إن الرياض "لا تربطها تاريخياً علاقات دبلوماسية مع دولة معينة" دون أن تسمي الاحتلال.
واتهم الاتحاد الإسرائيلي للشطرنج السعودية بتضليل الاتحاد الدولي من أجل أن تتمكن من استضافة البطولة التي تبدأ، الثلاثاء.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الإسرائيلي ليئور إيزنبرغ في بيان: "كافة تصريحاتهم السابقة كانت معاكسة"، مشيراً إلى أن الإسرائيليين يسعون للحصول على تعويضات مالية من الاتحاد العالمي للشطرنج لسبعة لاعبين إسرائيليين "تضرروا مهنياً ومالياً" من هذه القضية.
وبالإضافة إلى ذلك، قال إيزنبرغ، إن الإسرائيليين يريدون ضمان عدم تكرار سلوك مماثل، مضيفاً "ستلتزم كل دولة تقوم باستضافة حدث دولي باستضافة لاعبي الشطرنج الإسرائيليين، حتى لو كانت دولة عربية".
وسيطالب الاتحاد الإسرائيلي أيضاً بـ"الإلغاء الفوري" لكافة مباريات الاتحاد الدولي للشطرنج المقرر إجراؤها في السعودية في العامين المقبلين.
ولم يصدر عن الاتحاد الدولي للشطرنج أي تعليق على الواقعة.
ولا ترتبط السعودية والاحتلال الإسرائيلي بعلاقات رسمية.
وكان وجود إسرائيليين في السعودية في حال حصوله، سيعتبر أمراً غير معتاد. وتأتي هذه المسألة بعد سلسلة تقارير وتصريحات صدرت أخيراً عن الدولة العبرية وتتحدث عن علاقات سرية مع المملكة.
VISIONNAIRE.........2017/12/26 على 14:081
Cela c'est de la poudre dans les yeux des Musulmans au fait il n'ya aucun problème entre les deux entités sionistes à savoir l'entité sioniste en Palestine occupé et l'entité des A3RABS ELMOUTASS'AHNINES ...Cela c'est pour BROUILLER LES CARTES.....Les A3RABS font tout pour garder leur sale pouvoir meme en se vendant au juifs...J'appelle Les Musulmans à BOYCOTER LE HADJ ET LA 3OMRA...et vous verez que la decision du fou Trump sera annulée
المولودي - الجزائر2017/12/26 على 14:272
مسرحية يقوم بها نظام السعودية في محاولة منه لخداع المسلمين بعد أن قام ترامب بتصرفاته المتهورة بتعرية الأنظمة العربية من كل كل أوراق التوت التي كانت تغطي جزء من عمالتهم عن أي سياسة يتكلمون و الزيارات بين الرياض و تل أبيب أصبحت علنية بعد أن كانت سرية و فتاوي من الشيوخ تحرم قتل اليهود الإرهابيون و منظمة حماس التي تحاول رفع راية الجهاد لاسترحاع حقوقها المغتصبة تصنف في خانة الارهاب أما ما حظي به ترامب عدو الاسلام و المسلمين الأول و الذي يدعم اليهود الصهاينة الأعداء الأزليين للمسلمين و دينهم فحدث و