توقيف 3 عناصر دعم

تدمير عشرة مخابئ للإرهاب بباتنة

date 2017/12/26 views 337 comments 0
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icon-writer الشروق أون لاين

دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، الإثنين، بباتنة، عشرة (10) مخابئ للإرهابيين تحوي ألبسة ومواد غذائية، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بنفس الولاية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

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وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار، أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت مركبة رباعية الدفع ودراجتين ناريتين وكمية معتبرة من الكيف المعالج تُقدر بـ(103) كيلوغرام.

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