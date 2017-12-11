أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الثلاثاء، أن السودان وتركيا وقعا اتفاقات للتعاون العسكري والأمني خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم، كما ذكرت وكالة فرانس برس.
وفي مؤتمر صحفي مشترك في مطار الخرطوم في ختام زيارة أردوغان التي استمرت ثلاثة أيام، تحدث غندور عن "اتفاقيات تم التوقيع عليها أمس (الاثنين)"، من بينها "إنشاء مرسى لصيانة السفن المدنية والعسكرية".
وأضاف أن "وزارة الدفاع السودانية منفتحة على التعاون العسكري مع أي جهة ولدينا تعاون عسكري مع الأشقاء والأصدقاء ومستعدون للتعاون العسكري مع تركيا". وأضاف "وقعنا اتفاقية يمكن أن ينجم عنها أي نوع من أنواع التعاون العسكري".
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه "تم توقيع اتفاقيات بخصوص أمن البحر الأحمر"، مؤكداً أن تركيا "ستواصل تقديم كل الدعم للسودان بخصوص أمن البحر الأحمر".
وأضاف تشاوش أوغلو الذي تحدث بالتركية وترجمت تصريحاته في المؤتمر الصحفي، أن أنقرة مهتمة بأمن إفريقيا والبحر الأحمر. وقال "نحن مهتمون بأمن السودان وإفريقيا وأمن البحر الأحمر".
وتابع "لدينا قاعدة عسكرية في الصومال ولدينا توجيهات رئاسية لتقديم الدعم للأمن والشرطة والجانب العسكري للسودان.. ونواصل تطوير العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية".
وكان الرئيس التركي الذي زار، الاثنين، في اليوم الثاني من زيارته، جزيرة سواكن على البحر الأحمر، أعلن أن الرئيس السوداني عمر البشير وافق على أن تتولى تركيا خلال فترة زمنية لم يحددها إعادة الإعمار وترميم الآثار فيها.
وتضم الجزيرة آثاراً من عهد الدولة العثمانية التركية وحكمها للسودان ومنطقة جنوب البحر الأحمر في الفترة من 1821 إلى 1885.
وكان الحاكم العثماني لجنوب البحر الأحمر يستخدم سواكن مقراً له.
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خلال زيارة أردوغان للخرطوم
السودان وتركيا يوقعان اتفاقات عسكرية وأمنية
وكالات - الشروق أونلاين
أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، الثلاثاء، أن السودان وتركيا وقعا اتفاقات للتعاون العسكري والأمني خلال زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم، كما ذكرت وكالة فرانس برس.
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وفي مؤتمر صحفي مشترك في مطار الخرطوم في ختام زيارة أردوغان التي استمرت ثلاثة أيام، تحدث غندور عن "اتفاقيات تم التوقيع عليها أمس (الاثنين)"، من بينها "إنشاء مرسى لصيانة السفن المدنية والعسكرية".
وأضاف أن "وزارة الدفاع السودانية منفتحة على التعاون العسكري مع أي جهة ولدينا تعاون عسكري مع الأشقاء والأصدقاء ومستعدون للتعاون العسكري مع تركيا". وأضاف "وقعنا اتفاقية يمكن أن ينجم عنها أي نوع من أنواع التعاون العسكري".
من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إنه "تم توقيع اتفاقيات بخصوص أمن البحر الأحمر"، مؤكداً أن تركيا "ستواصل تقديم كل الدعم للسودان بخصوص أمن البحر الأحمر".
وأضاف تشاوش أوغلو الذي تحدث بالتركية وترجمت تصريحاته في المؤتمر الصحفي، أن أنقرة مهتمة بأمن إفريقيا والبحر الأحمر. وقال "نحن مهتمون بأمن السودان وإفريقيا وأمن البحر الأحمر".
وتابع "لدينا قاعدة عسكرية في الصومال ولدينا توجيهات رئاسية لتقديم الدعم للأمن والشرطة والجانب العسكري للسودان.. ونواصل تطوير العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية".
وكان الرئيس التركي الذي زار، الاثنين، في اليوم الثاني من زيارته، جزيرة سواكن على البحر الأحمر، أعلن أن الرئيس السوداني عمر البشير وافق على أن تتولى تركيا خلال فترة زمنية لم يحددها إعادة الإعمار وترميم الآثار فيها.
وتضم الجزيرة آثاراً من عهد الدولة العثمانية التركية وحكمها للسودان ومنطقة جنوب البحر الأحمر في الفترة من 1821 إلى 1885.
وكان الحاكم العثماني لجنوب البحر الأحمر يستخدم سواكن مقراً له.