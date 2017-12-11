شبكة تزور "شهادة الحياة" لسحب منح المتوفين بتيزي وزو

أوقفت مصالح الأمن الحضري بمنطقة تامدة بواقنون شرق تيزي وزو، 5 أشخاص ينحدرون من ذات الولاية، بعد التأكد من تورطهم في عمليات تزوير محررات ووثائق إدارية مقابل مبالغ مالية، حيث أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيقزيرت بوضع ثلاثة منهم رهن الحبس الاحتياطي عن تهم تكوين جمعية أشرار، تزوير وثائق وأختام إدارية، في حين وضع الآخرون تحت الرقابة القضائية.

المتهمون المنحدرون من واقنون، الأربعاء ناث ايراثن، تيزي وزو، أثبتت التحريات تورطهم في تزوير وثائق إدارية وثبوتية بواسطة أختام مزورة مقابل مبالغ مالية وذلك بغرض النصب والاحتيال، حيث تم حجز عتاد مستعمل في عمليات التزوير فضلا عن الأختام، وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة أن عناصر الشبكة احدهم بطال والآخر تاجر، وضمنهم متقاعد وصاحب مؤسسة مصغرة، اغلب الوثائق التي قاموا بتزويرها هي بطاقات التعريف وشهادات الحياة للحصول على منح موتى. المتهمون الذين تم توقيفهم، أحيلوا على العدالةّ، أين أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو بحبسهم احتياطيا في انتظار محاكمتهم.