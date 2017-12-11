عرفت الطبعة الـ26 لمعرض الانتاج الجزائري بقصر المعارض والذي ستنتهي فعاليته الأربعاء، تهافتا كبيرا للشباب الجزائري القادمين من مختلف الولايات والباحثين عن العمل خاصة الحاصلين على شهادات جامعية، حيث تم إحصاء أزيد من 3 آلاف سيرة ذاتية مرفوقة بطلب عمل عبر 169 مؤسسة عمومية و314 مؤسسة خاصة في أقل من أسبوع واحد فقط.
في جولة ميدانية قامت بها "الشروق" على مستوى قصر المعارض الصنوبر البحري الذي احتضن الطبعة السادسة والعشرين لمعرض الإنتاج الجزائري المقام تحت شعار "اقتصاد متنوع ونجاعة في التصدير"، سجلنا استقطاب كبير للشباب الحالمين لفرصة عمل خاصة المتحصلين على شهادات جامعية في مختلف التخصصات الذين سارعوا إلى تقديم سيرتهم الذاتية وطلب عمل عبر كافة المؤسسات العمومية والخاصة المنتشرة بين كافة أجنحة المعرض الغذائية منها والكيماوية وأجنحة الصناعات المكيناكية، إضافة إلى أجنحة السيارات التي أخذت حصة الأسد خلال هذه الطبعة.
وبلغة الأرقام، كشف ممثل إدارة صافكس لـ "الشروق" أنه إلى حد الآن تم تسجيل 3422 طلب عمل على مستوى 169 مؤسسة عمومية و314 مؤسسة خاصة منذ اليوم الأول من المعرض إلى غاية الأحد وهي الأرقام التي أحصيناها بالتنسيق مع المؤسسات التي شاركت في الطبعة الـ 26 لمعرض الإنتاج الجزائري ،مؤكدا أن الفئة التي سجلت أكبر عدد هم أصحاب الشهادات الجامعية على غرار المهندسين والتقنيين في شتى المجالات وحتى أصحاب شهادات علوم الإعلام والاتصال والترجمة.
وبالمقابل إستقطبا الباحث عن فرص العمل في الجناحي المخصصين للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "لكناك" المئات من الشباب والبطالين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و50 سنة، هؤلاء أرادوا الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة إتباعها من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة بدعم من ذات الأجهزة.
والغريب في الأمر أنه خلال جولتنا سجلنا تهافتا كبيرا للشباب والبطالين الباحثين عن العمل في المؤسسات الإنتاجية التابعة للجيش، بالرغم من أن التوظيف في هذه المؤسسات يكون وفقا لشروط محددة وفي وقت زمني محدد، حيث حاول العديد منهم إيداع سيرتهم الذاتية مرفوقة بطلب عمل لدى مؤسسات تابعة لقيادة القوات الجوية وكذا قيادة القوات البحرية على غرار مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة ومجمع ترقية الصناعة الميكانيكية وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وكذا مؤسسة الألبسة ولوازم النوم ومؤسسة تجديد العتاد إلى جانب الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل نوع مرسيدس بنز بالرويبة والشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف.
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نوارة باشوش
صحافية بجريدة الشروق اليومي مختصة بالشؤون الوطنية والأمنية
عرفت الطبعة الـ26 لمعرض الانتاج الجزائري بقصر المعارض والذي ستنتهي فعاليته الأربعاء، تهافتا كبيرا للشباب الجزائري القادمين من مختلف الولايات والباحثين عن العمل خاصة الحاصلين على شهادات جامعية، حيث تم إحصاء أزيد من 3 آلاف سيرة ذاتية مرفوقة بطلب عمل عبر 169 مؤسسة عمومية و314 مؤسسة خاصة في أقل من أسبوع واحد فقط.
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في جولة ميدانية قامت بها "الشروق" على مستوى قصر المعارض الصنوبر البحري الذي احتضن الطبعة السادسة والعشرين لمعرض الإنتاج الجزائري المقام تحت شعار "اقتصاد متنوع ونجاعة في التصدير"، سجلنا استقطاب كبير للشباب الحالمين لفرصة عمل خاصة المتحصلين على شهادات جامعية في مختلف التخصصات الذين سارعوا إلى تقديم سيرتهم الذاتية وطلب عمل عبر كافة المؤسسات العمومية والخاصة المنتشرة بين كافة أجنحة المعرض الغذائية منها والكيماوية وأجنحة الصناعات المكيناكية، إضافة إلى أجنحة السيارات التي أخذت حصة الأسد خلال هذه الطبعة.
وبلغة الأرقام، كشف ممثل إدارة صافكس لـ "الشروق" أنه إلى حد الآن تم تسجيل 3422 طلب عمل على مستوى 169 مؤسسة عمومية و314 مؤسسة خاصة منذ اليوم الأول من المعرض إلى غاية الأحد وهي الأرقام التي أحصيناها بالتنسيق مع المؤسسات التي شاركت في الطبعة الـ 26 لمعرض الإنتاج الجزائري ،مؤكدا أن الفئة التي سجلت أكبر عدد هم أصحاب الشهادات الجامعية على غرار المهندسين والتقنيين في شتى المجالات وحتى أصحاب شهادات علوم الإعلام والاتصال والترجمة.
وبالمقابل إستقطبا الباحث عن فرص العمل في الجناحي المخصصين للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة "لكناك" المئات من الشباب والبطالين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و50 سنة، هؤلاء أرادوا الاستفسار عن الإجراءات والخطوات اللازمة إتباعها من أجل إنشاء مؤسسات مصغرة بدعم من ذات الأجهزة.
والغريب في الأمر أنه خلال جولتنا سجلنا تهافتا كبيرا للشباب والبطالين الباحثين عن العمل في المؤسسات الإنتاجية التابعة للجيش، بالرغم من أن التوظيف في هذه المؤسسات يكون وفقا لشروط محددة وفي وقت زمني محدد، حيث حاول العديد منهم إيداع سيرتهم الذاتية مرفوقة بطلب عمل لدى مؤسسات تابعة لقيادة القوات الجوية وكذا قيادة القوات البحرية على غرار مؤسسة الإنجازات الصناعية بسريانة ومجمع ترقية الصناعة الميكانيكية وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وكذا مؤسسة الألبسة ولوازم النوم ومؤسسة تجديد العتاد إلى جانب الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل نوع مرسيدس بنز بالرويبة والشركة الجزائرية لتطوير العربات علامة مرسيدس بنز بعين بوشقيف.