صحيفة لوموند الفرنسية: سيدي عبد الله.. "المدينة الغبية"

نشرت صحيفة لوموند الفرنسية، الثلاثاء، روبورتاجا عن المدينة الجديدة سيدي عبد الله والتي أعلنت سابقا "أول مدينة ذكية" في الجزائر، لكن هذا التقرير الإعلامي وصفها بـ"المدينة الغبية" نظرا لحجم الفوضى التي تعيشها.

وأرفقت الصحيفة الفرنسية هذابصور حول أحياء المدينة، التي تم تدشينها في 11 ديسمبر 2016 وأطلقت عليها تسمية "أول مدينة ذكية في الجزائر".

وتضم المدينة مشاريع سكنية ضخمة، في مقدمتها صيغة الترقوي العمومي بأكثر من 5000 آلاف وحدة وصبغة البيع بالإيجار"عدل" بأكثر من 44 ألف وحدة سكنية، وتتربع على مساحة قدرها 7 آلاف هكتار.

وحسب ريبورتاج الصحيفة الفرنسية فإن وضعية هذه المدينة بعد عام من تدشينها يختلف تماما على ما تم تصميمه، لتتحول من مدينة ذكية إلى "مدينة غبية" وهو وصف نقلته عن أحد التجار بالمدينة.

وكتبت الصحيفة في وصف المدينة "بنايات مثل غابة خرسانة بدل أن تفصل بينها طرقات نجد شوارع كبيرة.. مرحبا بك في سيدي عبد الله والتي قدمتها السلطات على أنها مدينة المستقبل والتي يمكنها الإستجابة للتحديات الديموغرافية للجزائر".

وأضافت "بعد عام من تدشينها طموح تشييد مدينة ذكية يبدو اليوم بعيدا، بل إنها مدينة غبية يقول التاجر مجيد، فالمخطط العمراني رائع ولكن الواقع شيء آخر".

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