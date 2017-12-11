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صحيفة لوموند الفرنسية:
سيدي عبد الله.. "المدينة الغبية"
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية، الثلاثاء، روبورتاجا عن المدينة الجديدة سيدي عبد الله والتي أعلنت سابقا "أول مدينة ذكية" في الجزائر، لكن هذا التقرير الإعلامي وصفها بـ"المدينة الغبية" نظرا لحجم الفوضى التي تعيشها.
وأرفقت الصحيفة الفرنسية هذابصور حول أحياء المدينة، التي تم تدشينها في 11 ديسمبر 2016 وأطلقت عليها تسمية "أول مدينة ذكية في الجزائر".
وتضم المدينة مشاريع سكنية ضخمة، في مقدمتها صيغة الترقوي العمومي بأكثر من 5000 آلاف وحدة وصبغة البيع بالإيجار"عدل" بأكثر من 44 ألف وحدة سكنية، وتتربع على مساحة قدرها 7 آلاف هكتار.
وحسب ريبورتاج الصحيفة الفرنسية فإن وضعية هذه المدينة بعد عام من تدشينها يختلف تماما على ما تم تصميمه، لتتحول من مدينة ذكية إلى "مدينة غبية" وهو وصف نقلته عن أحد التجار بالمدينة.
وكتبت الصحيفة في وصف المدينة "بنايات مثل غابة خرسانة بدل أن تفصل بينها طرقات نجد شوارع كبيرة.. مرحبا بك في سيدي عبد الله والتي قدمتها السلطات على أنها مدينة المستقبل والتي يمكنها الإستجابة للتحديات الديموغرافية للجزائر".
وأضافت "بعد عام من تدشينها طموح تشييد مدينة ذكية يبدو اليوم بعيدا، بل إنها مدينة غبية يقول التاجر مجيد، فالمخطط العمراني رائع ولكن الواقع شيء آخر".
0 - بلاد ميكي2017/12/26 على 19:151
قلنالكم بكري راهي غبية ما عجبكمش الحال !
قالوها الفرنسيين اليوم ؟ وش رايكم ؟
02017/12/26 على 19:44
بلادك هي لبلاد ميكي يا عبد مقهور ليس له حتى صفة المواطنة
اما فرنسا فلتقل ما شاءت
هنا مثل عندنا يقول الغيرة تهدر
ALI - algeria2017/12/26 على 19:192
ما رأيكم أن نسمي المدينة ب "سيتي غبية" فعلا فاذا أسندت الأمور الى غير أهلها فانتظر الساعة. أنها مدينة "من هب و دب" يا خسارة,سموها المدينة الذكية و أسكنوها "ناس غب........ة" اني أحب هذا البلد أكثر من كل شيء لاكن أتسائل في بعض الأحيان لمذا.
HAKIM - UK2017/12/26 على 21:23
لانك جزائري شريف و لاكن ما تخممش اخي الوضعية ان شاء الله سوف لا تبقى على حالها و يعاود يطلع راسنا .بي اذن الله
02017/12/26 على 19:433
مادام الامر يوكل لغير اهله فلن نتقدم ابدا
ml algerienne - اتركونا وغباؤنا2017/12/26 على 19:504
معليش لبلاد انتاعنا وحررها اباؤنا واجدادنا
نبنيوها بالذكاء بالغباء او كما نشاء المهم انها اراضي طيبة طهرها الله عز وجل
من نجاستكم يا عدوتنا الدائمة
يو الذيب كي ملحقش ياكل لعنب قال معليش حامض
ياجزاير - راه طاب القلب2017/12/26 على 19:565
اغبياء يصفون سيدهم عبدالله بـ"المدينة الغبية"
ان يقولها جزائري . حقيقه مره و مقبوله لكن جريده فرنسيه غبيه غير مقبول
هل تعرفون لمذا اخترعت مواد التجميل في فرنسا لانهم كانوا يغرقون في فضلاتهم و و و
و كان الموت و المرض يهتك بهم و تتشوه وجوههم و اجسامهم فكانوا يستعملون مواد التجميل و العطر لاخفاء ذالك (فاقد الشئء لا يعطيه)
ديروا القلب يا جزيرين و نضفوا حيكم
mohamed Alg - انت القبيحة2017/12/26 على 19:596
تفتخر فرنسا بذكائها وتنسى ان اغلبية الكفاءات عندها جزائرية تسرقهم من خرجي جامعات الجزائر
والتي تصنف في التصنيفات العالمية ( ونحن نعلم من يتحكم في هذه التصنيفات )في الرتب الاخيرة
ولو كانت لكي الشجاعة اعلني عدم قبول او استقبال العقول الجزائرية والله ستصبحين اول دولة اوروبية شديدة التخلف خاصة مع الازمة التي تعريفينها حاليا منذ ان جفت عليك عائدات الجزائر بعد ان سقط جنرالاتك في 2015
الله يؤتي شهداءنا الجنة الذين ضحو لتخرجي من هذا البلد الطيب
02017/12/26 على 20:117
بداو ترقعوا من الآن هذا مسيد هذا مارشي هذي طريق هذي لامبا هذوا حماية هذا آري هذا سبيطار هذا جامع هذا طراسبور و حمدوا ربي و شبعونا سوسطة ... هذه هي قسمتكم المعوجة ...
ابو انعام - بلدة عمر تقرت2017/12/26 على 20:168
الفرنسيون قالوا ان المجاهدين قطاع طرق و اثبت الزمن لهم انهم كانوا سببا في انهاء امبراطوريتهم ...
و راهنت فرنسا على المغرب ليكمل حربه على الجزائر فاذا بالمغرب يخسر الحرب والارض
و راهن الفرنسيون على وصول الحركى الى السلطة فاذا بالشعب يجدد عهده بمن حاربوا فرنسا
سيقول الفرنسيون انها مدينة غبية لانهم ليسوا من مصمميها و ليس لهم نصيب فيها ....
لما ياتي مدع الجزائر من المروكاو فرنسا او اسرائيل فاعلموا ان الكارثة حلت .
محمد - جزائري2017/12/26 على 20:409
المسؤولين يشوفوها ذكية لانهم اغبياء و لكن اذكياء في اختلاس اموال الشعب
Socio-economist - Mascara Toronto2017/12/26 على 20:4410
هههههه بالطبع! هذه مدينة سكنية وليس ذكية من سماها بالذكاء هو اصلا غبي .
برشلونة مدينة ذكية بمعايير الذكاء الاصطناعي و انترنت الاشياء و اجهزة رصد و اشارات مرور ذكية و معمار اخضر مستدام و و و ... هذه لا تراعي ولا ولا ولا معيار منهم من هذا الغبي الذي سماها بالذكية ?
مدينة ذكية تبنى بتكوين اطارات في المجال و تشكيل فريق من الاختصاصيين خاصة بالكوادر الجزائرية من الجامعات العالمية في مجال الهندسة المستدامة و الاتصالات و تقنية المعلومات المستقبلية و الاقتصاد الاخضر و السوسيولوجيا الذكية و و ...!
Mohamed2017/12/26 على 20:5511
عندهم الصح وهدي قلتها اول مرة تكلمت عليها الشروق
قلت ليست حضرية ينقصها espace vert بمعني الكلمة وبنائات ليست عصرية خصارت الدراهم برك
لازم نعاتب الدولة على هدا الانجاز الصحافة العالمية وحتى إفريقية و لا حدت
غير عمارات واحد يطل على زوجة الاخر
Abouhom - BBB2017/12/26 على 21:2812
حتى الوان العمارات تعيسة و بائسة مثل عمارات الإتحاد السفياتي القديمة.