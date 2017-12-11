حملة لجمع تبرعات لصالح "الروهينغا" بسعيدة

أكد رئيس الجمعية الولائية للتضامن والإحسان بسعيدة، صوان عبد الكريم، في تصريح لـ"الشروق"،الثلاثاء، إطلاق حملة لجمع مساعدات لإغاثة مسلمي "الروهينغا" المضطهدين ببورما.

وذكر المتحدث، أن الجمعية على مستوى فروعها المنتشرة عبر تراب ولاية سعيدة، تستقبل يوميا عبر مكاتبها العشرات من المواطنين من مختلف الشرائح والأعمار، الذين تأثروا كثيرا لمعاناة إخوانهم المسلمين ببورما والاضطهاد الممارس ضد الشيوخ والنساء والأطفال بدون استثناء. رئيس الجمعية قال إنّ المتبرعين هالهم مشهد إخوانهم الروهينغا العالقين على الحدود البنغالية البورمية، ويناشدون إخوانهم العرب والمسلمين مساعدتهم في محنتهم".

وأضاف المتحدث أن عملية جمع المساعدات تشمل الألبسة المواد الغذائية والأفرشة، مشيرا إلى أن سكان سعيدة، دائما في الموعد لمد يد المساعدة للمضطهدين في بقاع الأرض، خاصة إذا تعلق الأمر بإخوانهم المسلمين.