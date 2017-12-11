أوقفت مصالح الأمن الحضري الخامس بورقلة، الإثنين، عصابة تتكون من 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و26 سنة بحي النصر بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية محاولة القتل العمدي وجنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء متبوعة بالإخلال بالنظام العام والسكينة العامة ضد 7 طلبة جامعين مقيمين بالإقامة الجامعية الواقعة بنفس الحي المذكور.
وتعرض هؤلاء الطلبة الأسبوع الماضي إلى اعتداءات خطيرة متبوعة بالضرب والجرح العمدي. وقد تم تقديم المتهمين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة ورقلة الذي أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.
ووقعت هذه الأحداث قبل يومين من العطلة الشتوية وتطورت إلى مواجهات دامية بين أبناء الحي والطلبة المقيمين الذين خرجوا بالمئات أمام الإقامة للدفاع عن زملائهم وتأمين حياتهم، ولحسن الحظ بسطت المصالح الأمنية سيطرتها على الوضع الذي تزامن مع مغادرة الطلبة إلى ديارهم لقضاء العطلة الشتوية.
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توقيف عصابة حاولت قتل طلبة جامعيين بورقلة
أيوب بن نونة
أوقفت مصالح الأمن الحضري الخامس بورقلة، الإثنين، عصابة تتكون من 4 شبان تتراوح أعمارهم بين 17 و26 سنة بحي النصر بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية محاولة القتل العمدي وجنحة الضرب والجرح العمدي باستعمال أسلحة بيضاء متبوعة بالإخلال بالنظام العام والسكينة العامة ضد 7 طلبة جامعين مقيمين بالإقامة الجامعية الواقعة بنفس الحي المذكور.
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وتعرض هؤلاء الطلبة الأسبوع الماضي إلى اعتداءات خطيرة متبوعة بالضرب والجرح العمدي. وقد تم تقديم المتهمين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة ورقلة الذي أمر بوضعهم تحت الرقابة القضائية.
ووقعت هذه الأحداث قبل يومين من العطلة الشتوية وتطورت إلى مواجهات دامية بين أبناء الحي والطلبة المقيمين الذين خرجوا بالمئات أمام الإقامة للدفاع عن زملائهم وتأمين حياتهم، ولحسن الحظ بسطت المصالح الأمنية سيطرتها على الوضع الذي تزامن مع مغادرة الطلبة إلى ديارهم لقضاء العطلة الشتوية.