مسعود بومعزة تعرض لإصابات بليغة الاعتداء على رئيس معهد الأندلس بفرنسا في مسكنه بميلة

تعرض مسعود بومعزة مدير معهد الأندلس بستراسبوغ الفرنسية، ليلة الإثنين، لاعتداء من قبل شاب مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 21 سنة، داخل منزله ببلدية القرارم قوقة التابعة لولاية ميلة، استغل خلو الشارع من المارة في فترة الليل، ليقوم بالاعتداء على الضحية باستعمال سلاح أبيض. ويعد معهد الأندلس مؤسسة دينية وثقافية ذائعة الصيت، تتخذ من ستراسبورغ مقرا لنشاطاتها.

اقتحم اللص منزل الضحية الذي يقطنه بمفرده الكائن وسط دائرة القرارم قوقة شمال عاصمة الولاية ميلة، في حدود الساعة الثانية ليلا، وقام بالاعتداء عليه مستعملا سلاحا أبيض، بعدما دخل معه في شجار وعراك انتهى بطرحه أرضا وهدده بالقتل إن لم يرضخ لطلبه والمتمثل في تسليمه جميع المصوغات والأموال الموجودة في المنزل وعند رفض الضحية الامتثال لأوامره، قام الجاني بتوجيه سلسلة من الضربات العشوائية نحو جسمه ما تسبب له في إصابات بليغة على مستوى الرأس والوجه والظهر، ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، بعدما استولى على كمية من الأموال قدرتها مصادرنا بقرابة الـ50 مليون سنتيم، تاركا ضحيته في حالة سيئة للغاية وهو يعاني من جروح متفاوتة الخطورة.

وسارع جيران الضحية وعائلته الذين تنقلوا إلى عين المكان ونقلوا الجريح إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالعيادة متعددة الخدمات لبلدية القرارم قوقة لتلقي العلاج، وأفادت مصادر الشروق أن أهل الضحية سارعوا إلى أقرب نقطة أمنية، ورفعوا شكوى رسمية، لتقوم المصالح الأمنية بفتح تحقيق في القضية من أجل الوصول إلى المشتبه الذي كان معروفا لدى الجهات الأمنية ليتم توقيفه على الفور واسترجاع المبلغ المسروق وإحالته على الجهات القضائية للفصل في قضيته.