وفاة شرطي في حادث مرور بأم البواقي

تدخلت مصالح الحماية المدنية بعين البيضاء، الثلاثاء، من أجل حادث مرور مميت، تمثل حسب بيانها الإعلامي، في انحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع بيجو 208 تحمل ترقيم ولاية قالمة.

وذلك بالطريق الوطني رقم 10 الرابط بين مدينة عين البيضاء ومدينة أم البواقي، بالتحديد قرب مطحنة صايم، حيث أسفر الحادث عن وفاة الشرطي المسمى "ع. أ"، البالغ من العمر 46 عاما، فيما باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.