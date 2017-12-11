أصدرت، هيئة محكمة جنايات مجلس قضاء سطيف، الثلاثاء، أحكام متفاوتة بين 7 سنوات سجنا نافذا والبراءة، في حق 5 متهمين ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، تورطوا في جناية تقليد أختام الدولة والتزوير في المحررات الرسمية، على غرار البطاقة الرمادية.
وحسب قرار الإحالة، أن مصالح الدرك الوطني ببلدية الولجة بسطيف، أوقفت في حاجز أمني سيارة من نوع ألفاروميو، وبعد التدقيق وتفحص البطاقة الرمادية لهذه السيارة تبين أنها مزورة، ليتم على القبض على سائقها الذي يقطن بمدينة العلمة، والذي تم تحويله إلى التحقيق، حيث صرح، انه إشترها من شخص يقطن بعنابة، ليتم تمديد الاختصاص إلى مدينة عنابة، أين ألقي القبض على هذا الأخير، هو الأخر، أكد، أنه اشتراها من شخص من العاصمة، هذا الأخير الذي قام بتزوير بطاقتها الرمادية، بعد أن اشتراها من عند مغترب يقطن بمدينة سيدي بلعباس الذي اقتناها من إيطاليا، وبقيت عنده لمدة سنتين، قبل أن يقرر بيعها بدون وثائق.
وبعد المداولات القانونية، نطقت هيئة المحكمة بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، للمتهم الأول بتزوير بالطاقة الرمادية والذي يشتغل في مجال المقاولات، فيما تم تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا على المغترب، فيما أدين المتهمان الآخران بـ 6 أشهر وعام سجنا نافذا، فيما برأت هيئة المحكمة المتهم الخامس من العقوبة المنسوبة إليه.
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مقاول على رأس شبكة وطنية لتزوير البطاقات الرمادية بسطيف
سمير منصوري
أصدرت، هيئة محكمة جنايات مجلس قضاء سطيف، الثلاثاء، أحكام متفاوتة بين 7 سنوات سجنا نافذا والبراءة، في حق 5 متهمين ينحدرون من مختلف ولايات الوطن، تورطوا في جناية تقليد أختام الدولة والتزوير في المحررات الرسمية، على غرار البطاقة الرمادية.
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وحسب قرار الإحالة، أن مصالح الدرك الوطني ببلدية الولجة بسطيف، أوقفت في حاجز أمني سيارة من نوع ألفاروميو، وبعد التدقيق وتفحص البطاقة الرمادية لهذه السيارة تبين أنها مزورة، ليتم على القبض على سائقها الذي يقطن بمدينة العلمة، والذي تم تحويله إلى التحقيق، حيث صرح، انه إشترها من شخص يقطن بعنابة، ليتم تمديد الاختصاص إلى مدينة عنابة، أين ألقي القبض على هذا الأخير، هو الأخر، أكد، أنه اشتراها من شخص من العاصمة، هذا الأخير الذي قام بتزوير بطاقتها الرمادية، بعد أن اشتراها من عند مغترب يقطن بمدينة سيدي بلعباس الذي اقتناها من إيطاليا، وبقيت عنده لمدة سنتين، قبل أن يقرر بيعها بدون وثائق.
وبعد المداولات القانونية، نطقت هيئة المحكمة بتسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا، للمتهم الأول بتزوير بالطاقة الرمادية والذي يشتغل في مجال المقاولات، فيما تم تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا على المغترب، فيما أدين المتهمان الآخران بـ 6 أشهر وعام سجنا نافذا، فيما برأت هيئة المحكمة المتهم الخامس من العقوبة المنسوبة إليه.