شكلت مسألة الحضور في أشغال المجلس الشعبي الوطني وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، محور نقاش على مستوى لجنة الشؤون القانونية الإدارية والحريات التي واصلت أشغالها الثلاثاء، في إطار إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
وقد تمحور المضمون العام للمداخلات --حسب بيان للمجلس-- حول "الأحكام الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز الدور الرقابي والتمثيلي لأعضاء البرلمان وحق المعارضة البرلمانية، كما أثير النقاش حول مسألة الحضور في أشغال المجلس وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حيث أعطى المختصون اقتراحاتهم في هذا المجال.
وبالمناسبة، أكد رئيس اللجنة، شريف نزار، أن "المشاورات الواسعة التي تقوم بها اللجنة وكذا الاستماع للمختصين والخبراء تهدف إلى إعداد نص منسجم مع المبادئ التي أقرها دستور 2016".
وخلال هذا اللقاء، استمعت اللجنة إلى وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق، محمد كشود، وإلى أستاذ القانون العام، مسعود شيهوب، بالإضافة إلى أستاذة القانون الدستوري، بن سالم خيرة، وأستاذ القانون البرلماني، بن سالم جمال. وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تستمع اللجنة إلى رؤساء اللجان والكتل البرلمانية.
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غيابات النواب وحالات التنافي في صلب النظام الداخلي للمجلس الشعبي
سفيان. ع
شكلت مسألة الحضور في أشغال المجلس الشعبي الوطني وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، محور نقاش على مستوى لجنة الشؤون القانونية الإدارية والحريات التي واصلت أشغالها الثلاثاء، في إطار إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
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وقد تمحور المضمون العام للمداخلات --حسب بيان للمجلس-- حول "الأحكام الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بتعزيز الدور الرقابي والتمثيلي لأعضاء البرلمان وحق المعارضة البرلمانية، كما أثير النقاش حول مسألة الحضور في أشغال المجلس وحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، حيث أعطى المختصون اقتراحاتهم في هذا المجال.
وبالمناسبة، أكد رئيس اللجنة، شريف نزار، أن "المشاورات الواسعة التي تقوم بها اللجنة وكذا الاستماع للمختصين والخبراء تهدف إلى إعداد نص منسجم مع المبادئ التي أقرها دستور 2016".
وخلال هذا اللقاء، استمعت اللجنة إلى وزير العلاقات مع البرلمان الأسبق، محمد كشود، وإلى أستاذ القانون العام، مسعود شيهوب، بالإضافة إلى أستاذة القانون الدستوري، بن سالم خيرة، وأستاذ القانون البرلماني، بن سالم جمال. وأشار البيان إلى أنه من المقرر أن تستمع اللجنة إلى رؤساء اللجان والكتل البرلمانية.