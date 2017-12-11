بسبب أشغال صيانة على كابل بحري اضطراب في شبكة الانترنيت الأربعاء

أعلنت اتصالات الجزائر عن اضطرابات في شبكة الأنترنيت، الأربعاء، قد تصل ثلاث ساعات بسبب أشغال صيانة على الكابل البحري SMW4 الرابط بين الإسكندرية (مصر) وباليرمو (إيطاليا).

ووفق بيان للشركة "ستتم مباشرة أشغال صيانة الكابل البحري SMW4 الرابط بين الإسكندرية (مصر) وباليرمو (إيطاليا)، يوم الأربعاء 27 ديسمبر 2017 مع احتمال تسجيل بعض الاضطرابات على شبكة الأنترنت ابتداء من الساعة 11 سا وستستغرق هذه الأشغال غير المبرمجة بين 15 دقيقة و3 ساعات".

واضاف "خلال هذه الفترة التي قد تشهد بعض الاضطرابات، سيتم تخصيص الشريط العابر الدولي على سبيل الأولوية لمتعاملي الهاتف المحمول الثلاثة، إضافة إلى متعاملي القطاع الاقتصادي، في حين أنه سيتم تخصيص السعة المتوفرة على مستوى كل من الجزائر العاصمة، وهران وقسنطينة لزبائننا".

وشدد على "تسهر اتصالات الجزائر باستمرار على تحسين نوعية الخدمة المقدمة لزبائنها وتعتذر عن الإزعاجات الناجمة عن أشغال الصيانة الخارجة عن إرادتها".