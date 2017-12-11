خلال مؤتمر صحفي مع السبسي في تونس أردوغان: الأسد إرهابي والعمل معه مستحيل

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الرئيس السوري بشار الأسد بأنه "إرهابي" وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية في وجوده، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في العاصمة تونس: "الأسد قطعاً إرهابي نفذ إرهاب الدولة".

وأضاف الرئيس التركي: "الاستمرار في وجود الأسد مستحيل. كيف يمكننا أن نتطلع إلى المستقبل مع رئيس سوري قتل قرابة مليون من مواطنيه؟".

وأردف أردوغان قائلاً: "هل يرضى الشعب السوري رؤية هذا الشخص على رأس هرم السلطة في البلاد؟، أقولها بصراحة تامة، الأسد إرهابي، مارس إرهاب الدولة".

ويزور أردوغان تونس في إطار جولته الإفريقية التي استهلها الأحد الماضي من السودان ومن ثم تشاد التي حل فيها، الثلاثاء.