سيدعم فندق "هوليداي ان" الواقع بأولاد فايت بالعاصمة، بداية من تاريخ 9 جانفي المقبل، المنشآت السياحية والهياكل الفندقية في الجزائر التي تسعى لأن تكون وجهة سياحية، بامتياز، خاصة وأن هذا الفندق "البرج" الذي يعد الأعلى في الجزائر العاصمة بـ 25 طابقا وبعلو 105 أمتار، جاء بنموذج جديد للخدمات الفندقية الراقية تفتقد إليها الكثير من المرافق السياحية والفندقية الأخرى.
نظمت إدارة فندق "هوليداي ان"، جولة ميدانية للصحفيين لاستكشاف مختلف مرافق الفندق الذي سيفتتح أبوابه رسميا يوم 9 جانفي الداخل، وأهم الخدمات التي يقدمها للزبائن والعائلات، بالإضافة إلى أهم خصائصه ومميزاته التي تجعله من أهم الفنادق في الجزائر، لاسيما وانه يقع بمحاذاة حديقة "دنيا بارك".
وفي هذا الإطار، أوضحت إيمان لوالحي المسؤولة التجارية، أن الفندق الذي يوفر مختلف أساليب الراحة والرفاهية وفق المعايير المعمول بها عالميا، وهو مصنف في أربع نجوم، شرع في انجازه في جوان 2012، يحتوي على 242 غرفة منها اثنان مخصصتان لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن 43 جناحا وجناح رئاسي فخم في الطابق الأخير للفندق.
من جهته المدير العام للفندق ايفان باي بلاد، أكد أن الفندق يقع قي مكان استراتيجي وبحكم علوه فانه ضمن للنزلاء والزوار نظرة فريدة من نوعها، إضافة إلى المرافق التي يتوفر عليها والتي تضمن للزبون الراحة والاستجمام وحتى تنشيط الملتقيات والاجتماعيات من خلال قاعة كبيرة للمناسبات والمحاضرات وحتى الأفراح، بطاقة استيعاب تصل إلى 200 شخص، مع ضمان خدمات خاصة لحفلات الأعراس تتمثل في الحمام والإقامة وتجهيزات الصوت والصورة بتقنيات عالية، ناهيك عن 4 قاعات للاجتماعات توفر بين 12 و30 مقعدا، وكذا حمام وقاعة صونا ومسبحين داخلي وخارجي وقاعة للرياضة ومطعم يراعي كل الأذواق لاسيما وانه يتميز بإطلالة ونظرة شاملة على الساحل والجهة الغربية للعاصمة.
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افتتاح فندق "هوليداي ان" رسميا في 9 جانفي المقبل
أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
سيدعم فندق "هوليداي ان" الواقع بأولاد فايت بالعاصمة، بداية من تاريخ 9 جانفي المقبل، المنشآت السياحية والهياكل الفندقية في الجزائر التي تسعى لأن تكون وجهة سياحية، بامتياز، خاصة وأن هذا الفندق "البرج" الذي يعد الأعلى في الجزائر العاصمة بـ 25 طابقا وبعلو 105 أمتار، جاء بنموذج جديد للخدمات الفندقية الراقية تفتقد إليها الكثير من المرافق السياحية والفندقية الأخرى.
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