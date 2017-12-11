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بمناسبة السنة الميلادية الجديدة
الإثنين 1 جانفي عطلة مدفوعة الأجر
أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية، الأربعاء، أن يوم الإثنين الفاتح جانفي 2018 سيكون عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، الهيئات والدواوين العمومية والخاصّة، بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة.
وأضافت المديرية، في بيان لها، أنّه "يتعين على المؤسّسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين المذكورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".
وذكر البيان أنّ هذه العطلة تأتي "بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، طبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية".
مروان - العفرون - بليدة2017/12/27 على 14:521
عام 2018 سعيد لكل الجزائريين