لحين استكمال محاكمته الإفراج عن الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي بكفالة

قررت محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، الإفراج عن الطفل الفلسطيني فوزي الجنيدي (16 عاماً)، بكفالة مالية، لحين استكمال محاكمته، بعد تراجع النيابة العامة عن الاستئناف الذي تقدمت به ضد قرار سابق بالإفراج عنه.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن محامية الطفل الجنيدي، فرح دبايسة، قولها، إن محكمة عوفر العسكرية قررت، الإفراج المؤقت، عن الطفل الجنيدي بعد دفع كفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل (2860 دولار)، بعد أن تراجعت النيابة عن استئنافها.

وكانت النيابة الإسرائيلية، قد قدمت الأحد الماضي، طلب استئناف على قرار المحكمة الإفراج عن الجنيدي بكفالة لحين استكمال محاكمته.

وبينت دبايسة، أن المحكمة قررت عقد جلسة للطفل الجنيدي بتاريخ 14 جانفي القادم.

واعتقل جيش الاحتلال الطفل الجنيدي في السابع من الشهري الجاري، في منطقة باب الزاوية، وسط الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حيث كانت تدور مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوة عسكرية إسرائيلية، احتجاجاً على قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام عربية ودولية صورة للطفل الجنيدي لحظة اعتقاله، وهو معصب العينين رافعاً رأسه مقيد اليدين وسط نحو 23 جندياً إسرائيلياً، حيث لاقت الصورة صدى كبيراً محلياً ودولياً.