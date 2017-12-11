سيوقع على قانون المالية 2018 بوتفليقة يترأس مجلسا للوزراء

يترأس رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، اجتماعا لمجلس الوزراء، سيخصص للتوقيع على قانون المالية 2018، بعدما وافقت عليه غرفتا البرلمان.

ويتضمن قانون المالية لسنة 2018 نفقات إجمالية بـ 8.628 مليار دج متكونة من 4034.31 مليار دج لنفقات التجهيز و4584.46 مليار دج لنفقات التسيير (مقابل نفقات تسيير بلغت 4591.8 مليار دج في 2017).

وبخصوص العائدات المالية فتقدر بـ 6496.85 مليار دينار (مقابل 5635.5 مليار دينار سنة 2017) ، تتكون من 68ر3.688 مليار دج من الموارد العادية (مقابل 4ر3.435 مليار دج) و91ر2.807 مليار دج من الجباية النفطية (مقابل 1ر2.200 مليار دج).