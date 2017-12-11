تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة العطاف من استرجاع مركبة مسروقة منذ سنة 2009 بعد التحقيق مع 13 شخصا بعدة ولايات من الجهة الغربية والوسطى للوطن.
العملية جاءت على إثر دوريات مراقبة للأشخاص والمركبات على مستوى المدخل الغربي لمدينة العطاف أين لفتت انتباههم سيارة مشبوهة من نوع "بيجو 207 " تحمل ترقيم ولاية الشلف، هذه الأخيرة بعد تنقيطها وعرضها على خبير المناجم تبين أنها محل بحث لأجل سرقة بولاية تيزي وزو منذ شهر فيفري من السنة المذكورة، التحقيقات المعمقة بشأن المركبة أثمرت عن حل ملابسات القضية، من خلال الوصول إلى 13 شخصا شملهم التحقيق كانوا محل شبهة، من بينهم موظفون إداريون عبر اختصاص كل من ولاية الشلف، معسكر، وهران والأغواط، وأحد الضالعين في عملية السرقة البالغ من العمر 41 سنة وينحدر من ولاية معسكر، متواجد حاليا بالمؤسسة العقابية بالأغواط لتورطه في قضية مماثلة.
بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي أصدر أمر إيداع في حق شريكين للشخص الذي ثبت ضلوعه في عملية السرقة أحدهما يبلغ من العمر 39 سنة ينحدرمن ولاية مستغانم، والآخر يبلغ من العمر 52 سنة ينحدر من ولاية الشلف، عن جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة التزوير، واستعمال المزور في محررات إدارية، والسرقة بالتعدد، ووضع مركبة للسير تحمل مواصفات غير مطابقة، فيما استفاد البقية من الإفراج المؤقت.
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مصالح الأمن بالعطاف تفكك عصابة من 13 شخصا
م. المهداوي
تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن دائرة العطاف من استرجاع مركبة مسروقة منذ سنة 2009 بعد التحقيق مع 13 شخصا بعدة ولايات من الجهة الغربية والوسطى للوطن.
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العملية جاءت على إثر دوريات مراقبة للأشخاص والمركبات على مستوى المدخل الغربي لمدينة العطاف أين لفتت انتباههم سيارة مشبوهة من نوع "بيجو 207 " تحمل ترقيم ولاية الشلف، هذه الأخيرة بعد تنقيطها وعرضها على خبير المناجم تبين أنها محل بحث لأجل سرقة بولاية تيزي وزو منذ شهر فيفري من السنة المذكورة، التحقيقات المعمقة بشأن المركبة أثمرت عن حل ملابسات القضية، من خلال الوصول إلى 13 شخصا شملهم التحقيق كانوا محل شبهة، من بينهم موظفون إداريون عبر اختصاص كل من ولاية الشلف، معسكر، وهران والأغواط، وأحد الضالعين في عملية السرقة البالغ من العمر 41 سنة وينحدر من ولاية معسكر، متواجد حاليا بالمؤسسة العقابية بالأغواط لتورطه في قضية مماثلة.
بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي أصدر أمر إيداع في حق شريكين للشخص الذي ثبت ضلوعه في عملية السرقة أحدهما يبلغ من العمر 39 سنة ينحدرمن ولاية مستغانم، والآخر يبلغ من العمر 52 سنة ينحدر من ولاية الشلف، عن جنحة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة التزوير، واستعمال المزور في محررات إدارية، والسرقة بالتعدد، ووضع مركبة للسير تحمل مواصفات غير مطابقة، فيما استفاد البقية من الإفراج المؤقت.