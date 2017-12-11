أعد الفنان التشكيلي محمود طالب لوحة فنية لإهدائها لمجمع الشروق ممثلة في شخص السيد المدير العام علي فضيل امتنانا وعرفانا على تبنيه مشروع جدارية "فلسطين" للرد على حملات تهويد القدس، وتقديمه كمنجز جزائري يجسد روح التضامن مع فلسطين.
نفذ الفنان التشكيلي الجزائري محمود طالب جدارية على شرف فلسطين تتكون من أربعة أجزاء تغطي مساحة 1 متر في 3 متر، أعتمد في تنفيذها، على نحت حروفي معاصر، باستخدام مواد مختلفة، يتشكل مضمونه في قصيدة فلسطين للشاعر على محمود طه: أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا.. وذلك بقراءة فنية تتناول البعد الفني والتقني، للناقد الفني عبد الرحمن جعفر الكناني، لتقديمه في احتفالية التضامن مع القدس عاصمة فلسطين.
كما تعزز المشروع الفني بلوحة أخرى نفذت بأبعاد مختلفة، مضمونها عبارة: "سننتصر طال الزمن أم قصر".
ويقدم هذا المشروع بالتنسيق مع الإتحاد الفلسطيني للفنون التشكيلية في رام الله وغزة وسفارة دولة فلسطين في الجزائر.
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الجزائري محمود طالب ينسق مع الإتحاد الفلسطيني للفنون التشكيلية
جدارية "فلسطين" برعاية الشروق للرد على حملة تهويد القدس
سفيان-ع
أعد الفنان التشكيلي محمود طالب لوحة فنية لإهدائها لمجمع الشروق ممثلة في شخص السيد المدير العام علي فضيل امتنانا وعرفانا على تبنيه مشروع جدارية "فلسطين" للرد على حملات تهويد القدس، وتقديمه كمنجز جزائري يجسد روح التضامن مع فلسطين.
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نفذ الفنان التشكيلي الجزائري محمود طالب جدارية على شرف فلسطين تتكون من أربعة أجزاء تغطي مساحة 1 متر في 3 متر، أعتمد في تنفيذها، على نحت حروفي معاصر، باستخدام مواد مختلفة، يتشكل مضمونه في قصيدة فلسطين للشاعر على محمود طه: أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفدا.. وذلك بقراءة فنية تتناول البعد الفني والتقني، للناقد الفني عبد الرحمن جعفر الكناني، لتقديمه في احتفالية التضامن مع القدس عاصمة فلسطين.
كما تعزز المشروع الفني بلوحة أخرى نفذت بأبعاد مختلفة، مضمونها عبارة: "سننتصر طال الزمن أم قصر".
ويقدم هذا المشروع بالتنسيق مع الإتحاد الفلسطيني للفنون التشكيلية في رام الله وغزة وسفارة دولة فلسطين في الجزائر.