شرطي ضمن شبكة تُهرّب المخدرات في تلمسان

حجزت كتيبة الدرك الوطني بتلمسان 50 كلغ من الكيف، مؤخرا، بمدخل الطريق السيار شرق غرب على متن سيارة وأوقفت ثلاثة أفراد من شبكة تهريب المخدرات من المغرب نحو الولايات الوسطى للبلاد.

وحسب مصادر "الشروق"، فإنّه من بين المتورطين، شرطي من مدينة عنابة ومرافقان له من ولاية بوسط البلاد، حيث تم ضبطهم على مستوى مدخل الطريق السيار في المكان المسمى الزيانيين، في نقطة مراقبة للدرك، حيث تم توقيف السيارة وإخضاع راكبيها للتفتيش بعد الاشتباه في السائق، وعثر على الكمية مخبأة بإحكام في الصندوق الخلفي على شكل طردين.

وتم توقيف السائق ومرافقيه وعرضهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت وإخضاعهم للتحقيق مع حجز السيارة وكمية المخدرات.