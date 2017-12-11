شيرين رضا قالت إن مؤذنين يفزعون الأطفال وينفرون السيّاح الأوقاف المصرية تدافع عن الفنانة التي أدلت بتصريحات مستفزة عن الأذان

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن وزارة الأوقاف تفهمت كلام الفنانة شيرين رضا تمامًا، وكلامها "غيرة على الإسلام"، مؤكدًا أن الوزارة تختار المؤذنين بدقة فائقة لكي نُريح المواطنين في أداء شعائرهم الدينية.

قال «طايع»، حسب ما نقله موقع المصري اليوم، أن 100% من المساجد تخضع لإشراف الأوقاف، وإذا كان هناك مسجد غير مسيطر فعلى المواطنين أن يخبروهم بذلك، وأوضح أن الأذان يقام فقط في الميكروفو،ن أما شعائر الصلاة فلا يجب أن تذاع حتى لا نؤذي الناس، لافتَا إلى أن مشروع قانون الأذان الموحد تعطل بسبب أن بعض "الريسفرات" الخاصة بالأذان الموحد سرقت من المساجد بعد ثورة 25 يناير. وكانت الفنانة شيرين رضا، فجرت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استضافتها في برنامج "أنا وأنا" على قناة "أون"، بعد ما هاجمت أصوات المؤذنين، مطالبة بتفعيل قرار الآذان الموحد.

وبدأ الحديث عن الآذان بعرض مقدمة البرنامج «تويتة» قديمة للفنانة شيرين رضا على موقع تويتر قالت فيها «أعتقد إن قرار توحيد الآذان لازم يتنفذ وبسرعة لأن فيه مقرئين صوتهم يكفر البني آدمين".

وعلقت شيرين رضا على ما عرضته المذيعة، متسائلة: «إيه الغريب؟ كلنا بنقول ده، في أطفال بيصحوا مفزوعين، هو ده أسلوب الصلاة؟ يا لا أفزعك علشان تصلي". وتابعت «وبعدين الراجل اللي بيجعرلي في الميكرفون ده، هو انت مش سامع صوتك ولا انت قاصد تعمل كده؟.. دي أسئلة عندي، هو فين قرار توحيد الآذان؟.. هو احنا مش عايزين سياحة؟ ليه أجانب وهم ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير ده".

وأكملت شيرين رضا حديثها: «في شوارع صغيرها بيكون الميكرفون فيها حتى وانتي قافلة الشبابيك تجننك، طيب انت مش محترم كل الناس اللي حواليك دي يا أخي ومعلي الفوليوم أوي كده ليه؟ ده مالوش دعوة بالدين".