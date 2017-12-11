استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس شرق ولاية بومرداس، الأربعاء، لشاب في الثلاثينات من العمر يشتبه في أنه المشرف على عملية الهجرة غير الشرعية لـ15 شابا، ينحدرون من دلس ببومرداس وأزفون بولاية تيزي وزو.
وقد تم توقيف المعني على خلفية التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن، بعد تقدم عائلات 15 شابا أبحروا سرا عبر زوارق الموت من شاطئ المجني بدلس نحو السواحل الإسبانية منذ أزيد من شهرين كاملين لم يظهر خلالها أي أثر لهؤلاء "الحراقة".
هذا ولا زالت تعيش عشرات العائلات بمختلف بلديات ولاية بومرداس وحتى ولاية تيزي وزو، الأمرين جراء اختفاء أبنائهم الشباب الذين أبحروا سرا منذ شهرين ولم يظهر لهم أي أثر، خاصة و أنه خلال الأشهر القليلة الماضية أبحر من شواطئ بومرداس مئات "الحراقة"، حيث وصل الحد لإبحار 96 شابا دفعة واحدة عبر 13 زورقا، فتمكن البعض منهم من الوصول بأمان وإبلاغ أهاليهم، فيما اختفى آخرون مثلما هو الحال بهؤلاء والتي تأمل عائلاتهم أن يظهر أثرهم بعد الاستماع لهذا المشتبه بعد ما تعددت الأقاويل بشأن مصيرهم المجهول بعد ما فقد أثرهم وانقطعت أخبارهم بشكل كلي.
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الإستماع للمشتبه فيه في تهريب "الحراقة" من دلس نحو إسبانيا
كاهنة. إ
استمع وكيل الجمهورية لدى محكمة دلس شرق ولاية بومرداس، الأربعاء، لشاب في الثلاثينات من العمر يشتبه في أنه المشرف على عملية الهجرة غير الشرعية لـ15 شابا، ينحدرون من دلس ببومرداس وأزفون بولاية تيزي وزو.
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وقد تم توقيف المعني على خلفية التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن، بعد تقدم عائلات 15 شابا أبحروا سرا عبر زوارق الموت من شاطئ المجني بدلس نحو السواحل الإسبانية منذ أزيد من شهرين كاملين لم يظهر خلالها أي أثر لهؤلاء "الحراقة".
هذا ولا زالت تعيش عشرات العائلات بمختلف بلديات ولاية بومرداس وحتى ولاية تيزي وزو، الأمرين جراء اختفاء أبنائهم الشباب الذين أبحروا سرا منذ شهرين ولم يظهر لهم أي أثر، خاصة و أنه خلال الأشهر القليلة الماضية أبحر من شواطئ بومرداس مئات "الحراقة"، حيث وصل الحد لإبحار 96 شابا دفعة واحدة عبر 13 زورقا، فتمكن البعض منهم من الوصول بأمان وإبلاغ أهاليهم، فيما اختفى آخرون مثلما هو الحال بهؤلاء والتي تأمل عائلاتهم أن يظهر أثرهم بعد الاستماع لهذا المشتبه بعد ما تعددت الأقاويل بشأن مصيرهم المجهول بعد ما فقد أثرهم وانقطعت أخبارهم بشكل كلي.