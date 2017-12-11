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اشترطته السلطات السعودية
إجراء جديد للراغبين في أداء العمرة
أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، الخميس، أن سلطات المملكة السعودية اشترطت شهادة طبية "سارية المفعول" للتطعيم ضد الحمى المخية الشوكية للمعتمرين.
وأوضح الديوان في بيان له نشره على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه يتعين على الوكالات السياحية اشتراط شهادة "Meningococcal Meningitis " للمقبلين على أداء مناسك العمرة، مؤكدا أن هذه الشهادة لا تقتصر على المعتمرين فقط، بل تشمل الأشخاص الوافدين إلى مناطق الحج والعمرة لأغراض أخرى.
وأضاف المصدر أنه يتوجب على جميع وكالات السياحة والأسفار طلب هذا التطعيم في ملف المعتمر، لتفادي رفض الملف أو إرجاع المعتمرين من منافذ الدخول.
محند2017/12/28 على 14:091
هذ الشئ راه باين ردا او انتقاما من صورة الملعب تاع عين مليلة
يوسف الشاوي - باتنة2017/12/28 على 15:24
هذا التطعيم مشترط على كل المعتمرين وليس فقط الجزائريين.
لو رفعوا شرط التطعيم لقلتم ان همهم جمع المال وتكثير عدد الحجاج والمعتمرين.
يخي حالة يخي كل شيئ تفهموه بالناقص.
لهذا بقينا الاخير في كل مجال.
TABLATI - ALGER2017/12/28 على 16:362
هذ بداية و مزال مزال مع ال الصهاينة
وناس - فرنسا2017/12/28 على 16:383
المرة الجايه شهادة بيعة وولاء من المعتمرين والحجاج للملك سلمان