اشترطته السلطات السعودية

إجراء جديد للراغبين في أداء العمرة

date 2017/12/28 views 2952 comments 4
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icon-writer محمد لهوازي

صحافي بموقع الشروق أونلاين ، متابع للشأن السياسي والوطني

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، الخميس، أن سلطات المملكة السعودية اشترطت شهادة طبية "سارية المفعول" للتطعيم ضد الحمى المخية الشوكية للمعتمرين.

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وأوضح الديوان في بيان له نشره على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنه يتعين على الوكالات السياحية اشتراط شهادة "Meningococcal Meningitis " للمقبلين على أداء مناسك العمرة، مؤكدا أن هذه الشهادة لا تقتصر على المعتمرين فقط، بل تشمل الأشخاص الوافدين إلى مناطق الحج والعمرة لأغراض أخرى.

وأضاف المصدر أنه يتوجب على جميع وكالات السياحة والأسفار طلب هذا التطعيم في ملف المعتمر، لتفادي رفض الملف أو إرجاع المعتمرين من منافذ الدخول.

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