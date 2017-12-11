من لوائي "فاطميون" و"زينبيون" إيران تُشيع ستة عناصر قتلوا في سوريا

شيعت إيران، الخميس، جثامين ستة عناصر من لوائي "فاطميون" و"زينبيون" التابعين للحرس الثوري الإيراني، قتلوا في وقت سابق، خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا.

وحسب وكالة مهر الإيرانية، قامت السلطات الإيرانية بدفن القتلى في مدينة "قم" جنوبي العاصمة طهران، وسط مراسم تشييع رسمية.

ولم تذكر الوكالة زمان أو مكان مقتل المسلحين الستة.

ووفقاً لأرقام غير رسمية، فقد بلغ عدد قتلى العسكريين الإيرانيين في الاشتباكات في سوريا، ألفين و400 عسكري.

ومنذ عام 2011، تدعم طهران رئيس النظام السوري، وتمد قواته بـ"مستشارين عسكريين" إيرانيين، إضافة إلى مقاتلين "متطوعين" قدموا من أفغانستان والعراق وباكستان.

وتتكون كتيبة فاطميون من مهاجرين أفغان، وكتيبة زينبيون من ميليشيات باكستانية، لجأوا إلى إيران، ويقوم الحرس الثوري الإيراني بتجنيدهم وزجهم في مقدمة الاشتباكات الدائرة في سوريا إلى جانب قوات النظام السوري.