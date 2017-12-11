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من لوائي "فاطميون" و"زينبيون"
إيران تُشيع ستة عناصر قتلوا في سوريا
شيعت إيران، الخميس، جثامين ستة عناصر من لوائي "فاطميون" و"زينبيون" التابعين للحرس الثوري الإيراني، قتلوا في وقت سابق، خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا.
وحسب وكالة مهر الإيرانية، قامت السلطات الإيرانية بدفن القتلى في مدينة "قم" جنوبي العاصمة طهران، وسط مراسم تشييع رسمية.
ولم تذكر الوكالة زمان أو مكان مقتل المسلحين الستة.
ووفقاً لأرقام غير رسمية، فقد بلغ عدد قتلى العسكريين الإيرانيين في الاشتباكات في سوريا، ألفين و400 عسكري.
ومنذ عام 2011، تدعم طهران رئيس النظام السوري، وتمد قواته بـ"مستشارين عسكريين" إيرانيين، إضافة إلى مقاتلين "متطوعين" قدموا من أفغانستان والعراق وباكستان.
وتتكون كتيبة فاطميون من مهاجرين أفغان، وكتيبة زينبيون من ميليشيات باكستانية، لجأوا إلى إيران، ويقوم الحرس الثوري الإيراني بتجنيدهم وزجهم في مقدمة الاشتباكات الدائرة في سوريا إلى جانب قوات النظام السوري.
أبوهاجر تيارت الجزائر2017/12/28 على 14:141
التسمية الصحيحة لهؤلاء هي سبئيون مجوس أسأل الله أن لا يرحم فيهم وخزة إبرة كانو في مهمة قتل نساء وأطفال الشام
محق - الجزائر2017/12/28 على 15:312
رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه .أمثال هؤلاء الأبطال يرجع الفضل إليهم ـبعد الله ـ في تكسير شوكة العصابات التكفيرية الإرهابية الوافدة من شتى أصقاع الأرض وإحباط المؤامرات الخبيثة لمشغليهم في بلاد الشام.