شهد مبنى ولاية الشلف، الأربعاء، حركة احتجاجية غريبة، أبطالها عدد من مكتتبي "عدل 2"، الذين اصطحبوا أبناءهم معهم للتنديد بما وصفوه بالتأخر الفادح في الإفراج عن سكناتهم التي طال انتظارها.
تجمع، العشرات من مكتتب "عدل 2" بولاية الشلف، أمام مقر الولاية، وذلك لإسماع صوتهم لوزارة السكن بعدما عجزت السلطات الولائية عن الاستجابة لمطالبهم القاضية بفتح الموقع الالكتروني للوكالة، لتحديد مواقع سكناتهم.
وطالب المحتجون بضرورة تدخل المركزية لضبط خريطة مواقع مشاريع مساكنهم بعد تسديدهم مستحقات المرحلة الأولى نظير وعود لم تجسد على أرض الواقع. ولم يخف المحتجون الذين تمسكوا بنقل حركتهم الاحتجاجية للعاصمة في أعقاب اكتفاء السلطات، حسبهم، بإعطاء إشارة انطلاق تجسيد مشروع ألفي سكن بعاصمة الولاية، يقابلها 8200 مكتتب قاموا بتسديد مستحقات الشطر الأول. المحتجون تساءلوا عن مصير أموالهم ومساكنهم التي ينتظرونها منذ 14 سنة، الأمر الذي جعلهم يطالبون بضرورة تدخل وزير السكن لإماطة النقاب عن مصير سكناتهم التي لم يستفيدوا منها سوى على الورق.
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مكتتبو "عدل 2" يصطحبون أبناءهم للاحتجاج أمام ولاية الشلف
سفيان. ع
شهد مبنى ولاية الشلف، الأربعاء، حركة احتجاجية غريبة، أبطالها عدد من مكتتبي "عدل 2"، الذين اصطحبوا أبناءهم معهم للتنديد بما وصفوه بالتأخر الفادح في الإفراج عن سكناتهم التي طال انتظارها.
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مكتتبو "عدل 2" يصطحبون أبناءهم للاحتجاج أمام ولاية الشلف
تجمع، العشرات من مكتتب "عدل 2" بولاية الشلف، أمام مقر الولاية، وذلك لإسماع صوتهم لوزارة السكن بعدما عجزت السلطات الولائية عن الاستجابة لمطالبهم القاضية بفتح الموقع الالكتروني للوكالة، لتحديد مواقع سكناتهم.
وطالب المحتجون بضرورة تدخل المركزية لضبط خريطة مواقع مشاريع مساكنهم بعد تسديدهم مستحقات المرحلة الأولى نظير وعود لم تجسد على أرض الواقع. ولم يخف المحتجون الذين تمسكوا بنقل حركتهم الاحتجاجية للعاصمة في أعقاب اكتفاء السلطات، حسبهم، بإعطاء إشارة انطلاق تجسيد مشروع ألفي سكن بعاصمة الولاية، يقابلها 8200 مكتتب قاموا بتسديد مستحقات الشطر الأول. المحتجون تساءلوا عن مصير أموالهم ومساكنهم التي ينتظرونها منذ 14 سنة، الأمر الذي جعلهم يطالبون بضرورة تدخل وزير السكن لإماطة النقاب عن مصير سكناتهم التي لم يستفيدوا منها سوى على الورق.