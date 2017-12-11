تقسيم النيابات واللجان يلهب الوضع عمال بلدية النزلة بتقرت يتوقفون عن العمل للمطالبة بالأمن

توقف عمال بلدية النزلة بالمقاطعة الإدارية تقرت، الثلاثاء، عن العمل استجابة لدعوة الفرع النقابي للبلدية لتوفير الأمن داخل مقر البلدية بعد اقتحامه من طرف عدد من المواطنين حسب مسؤول الفرع النقابي.

جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بعد توافد عدد كبير من المواطنين تابعين إلى أحد أحياء البلدية، حيث صرّح مسؤول الفرع النقابي لذات البلدية لـ"الشروق" بأن هؤلاء المواطنين بثّوا الرعب وسط العمال، وأجبروهم على مغادرة مكاتبهم وسط ضغط رهيب والتعدي عليهم لفظيا بعبارات خادشة، مطالبا السلطات المعنية بحماية العمال من هذه التصرفات غير المسؤولة.

في المقابل، صرّح ببوخة الصديق العضو الجديد بالبلدية بأن هذه الادعاءات ليس لها أساس من الصحة باعتبار أن المواطنين المحتجين من حي "عسو" الذي يقطن فيه ونظموا وقفة احتجاجية من أجله كممثل عن الحي بسبب إقصائه بطريقة غير أخلاقية وجهوية في تشكيل هيكلة المجلس.

وأضاف ذات المتحدث أن المواطنين المحتجين لم يحتكوا بالعمال ولم يخرجوهم من مكاتبهم.

وتأسف محدثنا لطريقة إقصائه من تصدّر لجنة أو نيابة رغم أن مؤهله العلمي يسمح له بالمساهمة في تنمية البلدية، كما أضاف أن هذا الإجراء في تقسيم اللجان وتعيين النواب يعتبر عقوبة لحي الحرية العريق، الذي به كثافة سكانية عالية ووعاء انتخابي معتبر سمح بالظفر بثلاثة مناصب عن حزب الجبهة الوطنية الجزائرية الذي ترشح فيه.

أما رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية النزلة محمد ببة فقد تأسف للأحداث التي وقعت بالبلدية، وأوضح لـ"الشروق" أنه الرجل الأول في البلدية وله كل الصلاحيات في تعيين نوابه الذين يراهم الأنسب في تحقيق برنامجه التنموي والسياسي، أما في ما يخص اللجان، فأضاف أن الأمر يحسم داخليا بين النواب في ما بينهم وليس له تأثير كبير في هذا الأمر، متعهدا في نفس الوقت بخدمة التنمية في كامل ربوع وأحياء وقرى البلدية من دون تقصير أو إقصاء.