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عقب وفاة طفل صدمته مركبة مجهولة
محتجون يشلون الطريق الوطني رقم 60 في المسيلة
أغلق العشرات من المواطنين، ليلة الثلاثاء، الطريق الوطني رقم 60 الرابط بين حمام الضلعة والمسيلة، على مستوى منطقة أولاد أحمد التابعة اداريا لبلدية أولاد منصور، اثر وفاة طفل صدمته مركبة مجهولة في ظروف غامضة، حسبما علمته "الشروق" من جهات محلية، وهو ما دفع عشرات المواطنين للاحتجاج وشل المحور المذكور بواسطة الحجارة والمتاريس وإضرام النيران في العجلات المطاطية، من أجل مطالبة السلطات المحلية وضع ممهلات على مستوى الطريق للحد من سرعة وتهور أصحاب المركبات التي تمر بالآلاف يوميا وذلك حفاظا على أبنائهم المتمدرسين من خطر الحوادث التي تتربص بهم.
شرارة الاحتجاج عقب وفاة الصبي الذي عثر عليه جثة هامدة ملقاة على حافة الطريق بعد ما تعرض لجروح عميقة في الرأس وكذا كسور في الأطراف السفلية، تم تحويله من قبل عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الزهراوي، مما أرغم السلطات المحلية على وضع ممهلات نهار أمس، استجابة لنداءات السكان وتفاديا للمزيد من الحوادث التي يشهدها المسلك.
الحظنى - المسيلة2017/12/28 على 16:251
على حسب العنوان: عقب وفاة طفل صدمته سيارة مجهولة وعليه ياقاتل الروح وين تروح ولو تصوم شهرين كاملين الا اذا اعتذرت وطلبت السماح من اهله دفع الدية الشرعية - اذا خفت من العدالة او اهله للأنتقام منك فاين الله تعالى فيوم القيامة يسأل هذا الطفل ربه فيقول ياربي اسأل هذا لماذا قتلني و دهسني؟؟اللهم ارحمه برحمتك الواسعة ووسع له في قبره مدى بصره وارزق اهله الصبر والسلوان واجرهم بما اصابهم بالاجر والثواب الجزيل انا لله وانا اليه راجعون -سبب كثرة الحوادث ليغلط لايخلص عوض يغلط غلطة صغيرة كالسرعة الجنونية والت
الحظنى - المسيلة2017/12/28 على 16:372
تابع: والتجاوز الجنوني او المرور على الخط المتصل او يتجاوز اشارة الضوء الاحمر واشارةالمنع بالمرور فهذا ينزع له شهادة السياقة لمدة سنة عن طريق اللجنة الولائية - اما ان دهس شخصا وقتله-اوان دهسه واصابه اعاقة دائمة فهذاتسحب له رخصة السياقة مدى الحياة - لو طبق هذه القرارات الردعية والزجرية مايحدث اي شيء -الشرطة والدرك الوطنيين يقومون بتسجيل مخالفات خطيرة للسائقين المتهورين مع سحب رخصة السياقة صباحا وفي الغد تسلم له شهادة السياقة لصاحبها ماهذا؟ ومرة اخرى يقوم باكثر من هذا لأنه متكل وعنده معارف واكتاف