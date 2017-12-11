عقب وفاة طفل صدمته مركبة مجهولة محتجون يشلون الطريق الوطني رقم 60 في المسيلة

أغلق العشرات من المواطنين، ليلة الثلاثاء، الطريق الوطني رقم 60 الرابط بين حمام الضلعة والمسيلة، على مستوى منطقة أولاد أحمد التابعة اداريا لبلدية أولاد منصور، اثر وفاة طفل صدمته مركبة مجهولة في ظروف غامضة، حسبما علمته "الشروق" من جهات محلية، وهو ما دفع عشرات المواطنين للاحتجاج وشل المحور المذكور بواسطة الحجارة والمتاريس وإضرام النيران في العجلات المطاطية، من أجل مطالبة السلطات المحلية وضع ممهلات على مستوى الطريق للحد من سرعة وتهور أصحاب المركبات التي تمر بالآلاف يوميا وذلك حفاظا على أبنائهم المتمدرسين من خطر الحوادث التي تتربص بهم.

شرارة الاحتجاج عقب وفاة الصبي الذي عثر عليه جثة هامدة ملقاة على حافة الطريق بعد ما تعرض لجروح عميقة في الرأس وكذا كسور في الأطراف السفلية، تم تحويله من قبل عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الزهراوي، مما أرغم السلطات المحلية على وضع ممهلات نهار أمس، استجابة لنداءات السكان وتفاديا للمزيد من الحوادث التي يشهدها المسلك.