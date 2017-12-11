كشف محافظ معرض الجزائر الدولي للكتاب ومدير المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية "ايناق" ممثل وزارة الثقافة في معارض الدولية حميدو مسعودي عن اهم تفاصيل البرنامج الثقافي الذي اعد منذ فترة للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب كضيف شرف.
وأكد مسعودي امس للشروق ان البرنامج النهائي الذي تم تبنيه هو برنامج ناقشته كل الاطراف المعنية بالتظاهرة وتم الاتفاق على تفاصيله بالإجماع وبالتشاور مع وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.
وستمضي الجزائر مشاركة قوية في فعاليات معرض القاهرة"26 جانفي الى 10 فيفري" ب 70 دار نشر جزائرية "25 في جناح وزارة الثقافة" و "11 عن نقابة الناشرين الجزائريين " و"34 عن منظمة الناشرين".
وأشار مسعودي الى ان اجمالي العناوين المشاركة والتي ستكون في اغلبها باللغة العربية وتم مراعاة اخر الاصدارات سيكون "اربعة ألاف عنوان" منها كتب تاريخية وأخرى في مختلف الاجناس الادبية الرواية والشعر والقصة والتراث والدراسات النقدية والأكاديمية .
وسيفتتح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي فعاليات المشاركة الجزائرية بمحاضرة عن تاريخ العلاقات الجزائرية المصرية ،كما سيكرم وزير الثقافة المصري حلمي النمنم وعددا من الشخصيات الثقافية والاعلامية والسينمائية التي دعمت الجزائر وفي مقدمتها مذيع ومدير سابق لاذاعة صوت العرب الاعلامي "احمد سعيد الذي احتفظ ببيان ثورة نوفمبر في مكتبه لمدة ثلاثة أيام قبل إذاعته بصوته ليلة الفاتح من نوفمبر 1954 ثم قطعت اذاعة "صوت العرب" إرسالها تلك الليلة وشرعت في بث الأناشيد الوطنية الجزائرية واعادة بث البيان ونقل أخبار العمليات الفدائية في الجزائر على مدى 24 ساعة متتالية.
كما ستكرم عائلة المخرج "يوسف شاهين" صاحب فيلم "جميلة بوحيرد" والفنان "عزت العلايلي" الذي سبق وان شارك مع المخرج احمد راشدي في اعمال سينمائية.
وسيحظى بتكريم الجزائر المفكر ووزير الثقافة السابق جابر عصفور ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد والمختص في الآثار زاهي حواس ورئيسة دار "العين" للنشر صديقة المبدعين الجزائريين فاطمة البودي اضافة إلى الكاتب صبري محمد حسان وأسماء أخرى.
واكد مدير المعرض الدولي للكتاب انه تم الاخذ بعين الاعتبار برمجة عددا من المحاضرات لتواكب برنامجا شعريا يقدمه شاعرات وشعراء معروفين وبرنامجا فنيا تقدمه فرقة "امزاد" الموسيقية .ويقدم المحاضرات مختصون في مجالهم أي انها ستكون محاضرات تقنية وفي مقدمتها محاضرة عن السينما ينشطها المخرج احمد راشدي ومحاضرة عن التنوع الثقافي يقدمها الروائي واسيني الاعرج ومحاضرة عن الملكية الفكرية يقدمها مدير "لوندا" سامي بن الشيخ الحسين ومحاضرة عن واقع صناعة الكتاب يقدمها رئيس المركز الوطني للكتاب جمال يحياوي واخيرا محاضرة عن واقع النشر والمقروئية في الجزائر يقدمها مدير الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة.
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حميدو مسعودي يكشف حصريا للشروق كل تفاصيل المشاركة
الجزائر تكرم يوسف شاهين والعلايلي وجابر عصفور و"صوت العرب" في معرض القاهرة
آسيا شلابي
كشف محافظ معرض الجزائر الدولي للكتاب ومدير المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية "ايناق" ممثل وزارة الثقافة في معارض الدولية حميدو مسعودي عن اهم تفاصيل البرنامج الثقافي الذي اعد منذ فترة للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب كضيف شرف.
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وأكد مسعودي امس للشروق ان البرنامج النهائي الذي تم تبنيه هو برنامج ناقشته كل الاطراف المعنية بالتظاهرة وتم الاتفاق على تفاصيله بالإجماع وبالتشاور مع وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.
وستمضي الجزائر مشاركة قوية في فعاليات معرض القاهرة"26 جانفي الى 10 فيفري" ب 70 دار نشر جزائرية "25 في جناح وزارة الثقافة" و "11 عن نقابة الناشرين الجزائريين " و"34 عن منظمة الناشرين".
وأشار مسعودي الى ان اجمالي العناوين المشاركة والتي ستكون في اغلبها باللغة العربية وتم مراعاة اخر الاصدارات سيكون "اربعة ألاف عنوان" منها كتب تاريخية وأخرى في مختلف الاجناس الادبية الرواية والشعر والقصة والتراث والدراسات النقدية والأكاديمية .
وسيفتتح وزير الثقافة عز الدين ميهوبي فعاليات المشاركة الجزائرية بمحاضرة عن تاريخ العلاقات الجزائرية المصرية ،كما سيكرم وزير الثقافة المصري حلمي النمنم وعددا من الشخصيات الثقافية والاعلامية والسينمائية التي دعمت الجزائر وفي مقدمتها مذيع ومدير سابق لاذاعة صوت العرب الاعلامي "احمد سعيد الذي احتفظ ببيان ثورة نوفمبر في مكتبه لمدة ثلاثة أيام قبل إذاعته بصوته ليلة الفاتح من نوفمبر 1954 ثم قطعت اذاعة "صوت العرب" إرسالها تلك الليلة وشرعت في بث الأناشيد الوطنية الجزائرية واعادة بث البيان ونقل أخبار العمليات الفدائية في الجزائر على مدى 24 ساعة متتالية.
كما ستكرم عائلة المخرج "يوسف شاهين" صاحب فيلم "جميلة بوحيرد" والفنان "عزت العلايلي" الذي سبق وان شارك مع المخرج احمد راشدي في اعمال سينمائية.
وسيحظى بتكريم الجزائر المفكر ووزير الثقافة السابق جابر عصفور ورئيس اتحاد الناشرين العرب محمد رشاد والمختص في الآثار زاهي حواس ورئيسة دار "العين" للنشر صديقة المبدعين الجزائريين فاطمة البودي اضافة إلى الكاتب صبري محمد حسان وأسماء أخرى.
واكد مدير المعرض الدولي للكتاب انه تم الاخذ بعين الاعتبار برمجة عددا من المحاضرات لتواكب برنامجا شعريا يقدمه شاعرات وشعراء معروفين وبرنامجا فنيا تقدمه فرقة "امزاد" الموسيقية .ويقدم المحاضرات مختصون في مجالهم أي انها ستكون محاضرات تقنية وفي مقدمتها محاضرة عن السينما ينشطها المخرج احمد راشدي ومحاضرة عن التنوع الثقافي يقدمها الروائي واسيني الاعرج ومحاضرة عن الملكية الفكرية يقدمها مدير "لوندا" سامي بن الشيخ الحسين ومحاضرة عن واقع صناعة الكتاب يقدمها رئيس المركز الوطني للكتاب جمال يحياوي واخيرا محاضرة عن واقع النشر والمقروئية في الجزائر يقدمها مدير الكتاب والمطالعة العمومية بوزارة الثقافة.