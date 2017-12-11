مير بلدية القرارة لـ "الشروق": مديرية التنظيم تعرقل أداء المجلس ومصالح المواطنين بغرداية

أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الڤرارة عبد الله حريز لـ"الشروق" أن مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية غرداية ألغت مداولة المجلس المتعلقة بالمصادقة على تعيين نواب الرئيس ولجان المجلس، بدعوى استحالة تعيين نواب الرئيس وهم في نفس الوقت رؤساء اللجان، من دون الاستناد إلى نص قانوني يحتكم إليه، رغم مصادقة رئيس دائرة الڤرارة على المداولة.

وأوضح حريز أنه لجأ إلى تعيين نوابه برئاسة اللجان، نظرا إلى عدة أسباب مهمة، تتمثل في تداخل المسؤوليات عند فصل نيابة الرئيس ورئاسة اللجان، كما أن البلدية عاجزة تماما عن توفير الوسائل اللوجيستية للنواب ورؤساء اللجان عند فصلهما، والأمر الذي اعتمد عليه المجلس البلدي للڤرارة أن العهدات الثلاث السابقة أخذت بهذا النهج، مما لم يتم معارضته من طرف المديرية المسؤولة، مشيرا إلى أن قانون البلدية يسمح بتعيين أعضاء لنيابة الرئيس، وتعيين أعضاء آخرين لرئاسة اللجان، لكن دون منع تعيين نفس الأعضاء للمهمتين.

وهكذا يبقى المجلس البلدي لبلدية الڤرارة معطلا، ومصالح المواطنين، لتأخر تعيين نواب الرئيس، الذين يصادقون على مختلف الوثائق الإدارية، كما أنهم عاجزون عن إطلاق العنان لشتى أنشطتهم ومشاريعهم؛ لتعزيز التنمية المحلية، وتقديم الخدمة العمومية للمواطن، باعتبارهم رؤساء اللجان، مما يستدعي من الجهات الوصية مرافقة المجالس المحلية في تحقيق أهدافهم الطموحة، التي تخدم الصالح العام في المنطقة.

ولمعرفة أسباب إلغاء مداولة المجلس، والمستند القانوني الذي عمدت عليه المديرية، اتصلت "الشروق" عدة مرات بمدير التنظيم والشؤون العامة، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.