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تستورد من الصين لأصحاب الفنادق والأجانب وتباع في الأحياء الراقية
جزائريون تهافتوا على "شجرة المسيح" بـ5 ملايين!
- محلات تستعرض "أشجار نوال" طبيعية بـ45 مليونا مستوردة من هولندا
رغم انقضاء الاحتفال الديني لليلة ميلاد المسيح، والمتزامنة مع الرابع والعشرين من شهر ديسمبر لكل سنة، إلا أن عددا كبيرا من المحلات الراقية بحيدرة والأبيار والشراقة ودالي براهيم بالعاصمة لا تزال تبيع شجرة الميلاد، التي تعرف هذه المرة إقبالا واسعا ليس من قبل الجالية المسيحية المقيمة هناك بكثرة، بحكم تواجد مقرات السفارات وأكبر الشركات الأجنبية، وإنما من طرف عائلات جزائرية ميسورة الحال، اختارت أن تدفع ما يتراوح بين 35 و50 ألف دينار، لاقتناء شجرة تزيّن بيتها ليلة رأس السنة وهي نفس تكلفة "كبش العيد" الذي تضع له العائلات متوسطة الدخل ألف حساب قبل توفير مبلغ اقتنائه.
وتكشف زيارة قادت "الشروق" إلى منطقة سيدي يحيى بحيدرة أعالي العاصمة، وهي إحدى مناطق تجمع الأثرياء الجدد، إقبالا كبيرا من طرف الجزائريين لاقتناء بقايا شجرة عيد المسيح، بعد انقضاء الاحتفالات يوم 24 ديسمبر الماضي، منهم أصحاب فنادق يستعدون لإحياء برنامج احتفالات مكثف ليلة رأس السنة، ومنهم من يقتنيها فقط لتزيين بيته والاحتفال بليلة 2018 في أجواء أوروبية، وبلمسة عصرية كما يسميها هؤلاء.
ويؤكد أحد بائعي هذه المستلزمات، وهو أكبر محل بالمنطقة، إذ تحوّل هذا الأخير مع بداية ديسمبر الجاري من محل لبيع الأزهار إلى "سوق نوال" يستعرض كافة أشكال أشجار الميلاد ولوازم تزيينها وأقنعة "البابا" وغيرها من مظاهر العيد المسيحي، أن سعر الشجرة هناك لا يقل عن 40 ألف دينار وأن جميعها نفدت، يوم 27 ديسمبر ولم تتبق له إلا شجرة واحدة يستعملها للتزيين، كما يستعرض بمحله أدوات التزيين وأقنعة للبابا نوال وعلب هدايا لا يقل ثمن القطعة الواحدة منها عن 2000 دينار إلا أنها تشهد إقبالا واسعا، ليس فقط من طرف الأجانب يقول، وإنما من الجزائريين المقيمين هناك.
وتعادل تكلفة دمية البابا نوال 50 ألف دينار، في حين يعادل سعر الدمى الصغيرة 3000 دينار والأقنعة 2000 دينار، وسعر أصغر لوازم تزيين الشجرة 1000 دينار، حيث يؤكد أحد بائعي لوازم احتفالات النوال بالقبة في العاصمة، أنها تستورد من الصين، وبحكم بعد المسافة تزداد تكلفة هذه القطع، فثمن تذكرة الرحلة الواحدة للصين 13 مليون سنتيم، إذا ما تم استقدامها عبر تجارة "الكابة"، أما الأشجار الطبيعية، والتي تباع فقط بمحلات "جاردييه" بالشراقة فتصل تكلفتها إلى45 مليون سنتيم، وتستورد هذه الأخيرة من هولندا.
"لابوش" بـ4000 دينار في حيدرة ودالي براهيم و1200 دينار بالأحياء الشعبية
يتراوح سعر كعكة الميلاد أو "لابوش" بين 3000 و4000 دينار بأرقى أحياء العاصمة في حيدرة وتحديدا منطقة سيدي يحيى والشراقة ودالي ابراهيم، في حين يتراوح سعرها بين 1000 و2000 دينار بالمناطق الشعبية، أين تلقى هذه الأخيرة إقبالا منقطع النظير من طرف العائلات الجزائرية التي تستعد لعيد الميلاد يوم 31 ديسمبر المقبل، المصادف ليوم الأحد، وتعرض أرقى المحلات بحيدرة نماذج من هذه الكعكة، في انتظار يومي السبت والأحد وهما اليومان اللذان سيسجلان أعلى نسبة طلب.
شوكولاطه وحلويات سويسرية فاخرة.. في انتظار قائمة المنع من الاستيراد
تعرض محلات الحلويات أيضا أرقى أنواع الشكولاطه والحلويات السويسرية التي تشهد إقبالا واسعا للمستعدين للاحتفال، حيث تزينت كافة محلات حيدرة باللون الأحمر والبالونات الملونة وأشكال ورقية للتجميل، فما تلبث أن تطأ قدماك أي محل بهذه البلدية الراقية حتى تلمح مظاهر احتفالات ليلة رأس السنة، وكأنك بإحدى العواصم الأوروبية، ورغم ارتفاع سعر الحلوى والشكولاطه التي تتراوح العلبة الواحدة منها بين 3000 دينار و10 آلاف دينار وربما أكثر، إلا أنها تلقى إقبالا واسعا.
وأمام كل ذلك، ينتظر الجزائريون من الطبقة المتوسطة و"الزوالية" صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد رسميا قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، والتي تتضمن كافة الكماليات من شكولاطه وحلويات وغيرها من المواد المحدد عددها بـ851 منتوج.. فكيف سيحتفل هؤلاء في الموسم المقبل؟
سراب - الجزائر2017/12/28 على 21:171
كل العالم يعلم و الجزائريون المسلمون يتجاهلون ان فرنسا تركت ابناءا لها في الجزائر
الزواف و الحركى ليسوا جزائرين بالقلب و لا حتى فكريا و لا دينيا و لا عقائديا
اتروا حثالة المجتمع تقلد اسيادها فهي بحد ذاتها لا تنفع قدر ما تضر
العبيد حتى و لو حُرِروا (و ليس تحرروا) يبقى لديهم حنين الى العبودية
.
02017/12/28 على 21:262
مخلوعين جهال DES BICOTS وكفى
02017/12/28 على 21:313
ما اكثر القرود بيننا
لا حول ولا قوة الا بالله
Mohamed2017/12/28 على 21:364
"شجرة تستورد من الصين هدي دولة يجب نعاتب الحكومة كي شغل واحد يصرف ماله في الخمر والمخدرات لم نعرف نتصرف في الخير ومال تاع ربي
بداء إستعمال Sapin de Noël في Moyen Âge ولكن في الكنيسة فقط وبدون تزيين تم عممته المالكة فيكتوريا في القرن تاسع عشر
لما كانت هده المواد تدخل كان عاجبكم الحال وفي نفس الوقت المستشفيات تعاني تدهور
02017/12/28 على 23:01
الذي بيديه الخزينة العمومية ترجع اليه الامور
02017/12/28 على 21:375
أغنياء و لكنهم حمقى يتهافتون على شجرة بـ 5 ملايين لا تجلب إلا غضب الله
02017/12/28 على 22:05
يظنون ان هذه الشجرة تنزل لهم زلفى مباركة من السماء
ملاحظ2017/12/28 على 21:576
هذا من الشعب الذي تراه يقطع في الحكومة لما تنظم الحفلات رأس العام ويقولك "تبذير الاموال" ولكن هو يحتفل بنفس الاعياد الكفار وهل شاهدتم النصارى واحد يشتري شاة ليذبح ويشاركوننا في عيد الاضحى هل تعلمون ان من يهنئ ويشارك اعياد الكفار كفر بحسب الحكم الشرعي وكما يقول الرسول ص"لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ
سفيان2017/12/28 على 22:077
قال عمر ابن خطاب رضي الله عنه: اجتنبوا أعداء الله اليهود والنصارى يوم جمعهم في عيدهم; فإن السخط ينزل عليهم, فأخشى أن يصيبكم.
وقال ابن قيم رحمه الله: إن فعل المعاصي مجتمعة اهون من تهنئة النصارى بعيدهم.
سفيان2017/12/28 على 22:078
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(( لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ ))
[ متفق عليه ]
يعني هناك تقليد أعمى لما يأتينا من الغرب والآية الواضحة الجلية القطعية الدلالة، قال تعالى:
﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾
ملاحظ2017/12/28 على 22:089
قال ابن قيم: ان يرتكب المسلم جميع الكبائر مجتمعة اهون عند الله من ان يهنئ النصراني بعيده" فكيف اليوم بني جلدتنا ومسلمين يروحوا يحتفلوا ب Papa noel ورأس السنة مثلهم الله المستعان.......
كاره2017/12/28 على 22:0910
تهنئة والمشاركة النصارى بالميلاد هو تكذيب للقرآن الكريم؟
والقرآن الكريم يقول ان المسيح ولد تحت جذع نخلة و تساقط على مريم العذراء التمر الرطب.
و هذا لا يحصل في عز الشتاء و ليس على جذع شجرة الميلاد!!!!
و ثاني حاجة. لما تهني وتشارك النصارى بالميلاد فهذا اقرار بان لله ولدا مثلما يدعون!!!
ملاحظ2017/12/28 على 22:1511
للأسف . ابتلينا بقوم تبع للنصارى .
هل شاهدتم اليهود والنصارى يحتفلون بأعيادنا "فطر والاضحى" فكيف لكم تقرأوون سورة الاخلاص وتحتفلون بأعياد الكفار جعلوا عيسى عليه السلام ابن الله والله مستعان
سفيان2017/12/28 على 22:1612
احتفلوا بكريسماس "بابا نويل" فاحتفل معهم بعض المسلمين بحجة راس السنة, احتفلوا بعيد الحب فاحتفل معهم المسلمين بحجة زيادة المودة وعيد الام بحجة بر الوالدين واذا مرت سنة من سنن رسول الله ص تركوها بحجة سنة وليست فريضة فما لهم يرحصون على احياء اعياد الكفار واقامة البدع اكثر من حرصهم على اقامة الشريعة الاسلام واحياء سنن سيدنا الانام ص نسأل الله تعالى ان يصلح حالنا وحال كل المسلمين
محمد - مغترب2017/12/28 على 22:5513
هؤلاء يقترفون شرك بالله من حيث لا يعلمون
أيعقل أن مسلما عاقلا يهنئ مسيحيا بعيد ميلاد إبن الله من جهة
ومن جهة أخرى يشهد بوحدانيته تعالى عز وجل
ويقر بأن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله يهدينا أجمعين
02017/12/28 على 23:0014
إنشاء الله يغضب عليكم
طاهر - DZ2017/12/28 على 23:0015
كل واحد حر في تصرفاته وبدون تشدد
الدخول الى الجنة من امر الله تعالى; ومن آمن بالله و اليوم الاخر سواء مسلم او مسيحي فهو ليس بكافر; والله يحاسب من يشاء; "إن اكرمكم..... عند الله أتقاكم"
محمد - مغترب2017/12/28 على 23:0416
#هــل شاهدت في حياتك نصراني يحتفل بعيد الفطر ؟ يذبح ذبيحته بعيد اﻷضحى ؟
#الجـــواب : لا ولـــن تــرى ذلــك .
#لـمــــــــــــــــــــاذا ؟
لأنه إن فعلها حسبه الناس مسلما ، لأنه يعظم شعائر اﻹسلام.
إفتحوا الفيس بوك و انظروا حال المسلمين.
نصبوا الزينة .
أقاموا الولائم والحفلات .
تبادلوا الهدايا والمعايدات.
المحزن أكثر ...
من يقول أنه لا يحتفل بهذه اﻷعياد و من ثم يضع صورته أو تضع صورتها وخلفهما شجرة الميلاد يذهبون لرؤيتها والتمتع بنظرها.
#ومتــى يفعلون ذلك كله ؟
محمد - مغترب2017/12/28 على 23:0517
#ومتــى يفعلون ذلك كله ؟
في يوم يحتفل فيه النصارى بميلاد ربهم .
في يوم يغضب فيه الله عز وجل غضبا عظيما.
في يوم يشرك فيه المشركون بالله عز وجل..
لماذا نقنع أنفسنا أنهم يحتفلون بنبي الله عيسى عليه السلام ؟
إنهم يحتفلون بولادة ابن الرب .
وجبار السماوات واﻷرض لا يغفر أن يشرك به. ومع ذلك نحن نحتفل معهم .
اللهم إني ابرأ اليك منهم
02017/12/28 على 23:2218
كنت بمناسبة نويل اشتري الشجرة بالفرنك و كذلك الديك الرومي من الفيرمة لكن عمري ماربحوني في التيرسي و لوطو فقاطعتهم الى اليوم و استحي حتى من طلب المال في الدعاء كنت و مازلت كلما ياتي في فكري طلب المال اتذكر من هم افقر مني هل هو الشيطان اللي يتبع في او انني في طريق الهدى