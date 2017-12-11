المحكمة أدانت الجاني بـ20 سنة سجنا نافذا يقتله بغصن شجرة بسبب خلاف حول مبلغ من المال في سعيدة!

أدانت حكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سعيدة، الخميس، شابا يبلغ من العمر 37 سنة من العمر، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا، بتهمة القتل العمدي، وكان ممثل الحق العام في مرافعته قد التمس الإعدام للمتهم.

القضية المتابع بها الجاني التي تعود حسب قرار الإحالة إلى ليلة الـ 21 ديسمبر 2014، حيث قام المتهم بالاعتداء على الضحية "ك. ل" بمزرعة واقعة بحي بوخرص بمدينة سعيدة، بواسطة غصن مسببا له جروحا في العين اليمنى فارق الحياة على أثرها بمستشفى سعيدة، إثر نشوب خلاف بينهما بسبب خلاف مالي.

المتهم في القضية خلال جلسة المحاكمة، نفى نيته قتل الضحية، وأفاد بأن هذا الأخير قام يوم الواقعة بإشهار سكين في وجهه ما دفعه إلى التوجه إلى قطع غصن شجرة وضربه في الرأس واليد.

دفاع المتهم في مرافعته التمس من المحكمة تمكين موكله من ظروف التخفيف.