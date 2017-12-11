حجز مهلوسّات ومخدرات مرسلة من الخارج في طرود بريدية بقسنطينة

تمكن عناصر فرق التفتيش للجمارك، العاملون على مستوى مطار محمد بوضياف بقسنطينة، من حجز كمية معتبرة من الأدوية المصنفة كمؤثرات عقلية، تتمثل في 112 قرص مهلوّس من دواء "ليريكا" كانت بحوزة مغترب جزائري مقيم بفرنسا، قادما من مدينة نيس.

كما تمكن أعوان التفتيش للجمارك على مستوى مركز فحص الطرود البريدية، بباب القنطرة، من حجز 20 غراما من القنب الهندي، كانت داخل طرد بريدي مرسل من الخارج، كما حجز عناصر الجمارك أيضا خلال نفس العملية ثلاث علب للأقراص المهلوسّة من نوع "إكستازي" كانت داخل طرد بريدي أيضا مرسلا من الخارج. المحجوزات تم تسليمها إلى مصالح أمن ولاية قسنطينة التي باشرت تحرياتها وتحقيقاتها لتحديد هوية أصحاب تلك المحجوزات.