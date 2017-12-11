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في زمن "التنوير".. نعم أنا ظلامي!
كان البعض ممن عرفنا يخشى أن يقول عنه الناس أنه تخرج يوما من مدرسة المسجد العظيمة، فتراه يعمل المستحيل كي يزيل الأثر الذي يدل على المسير، أو تجده يضيق صدره كلما استعدت أمامه أيام العمل السياسي في صفوف حزب "إسلامي" معيّن، أو تلقاه يستعمل كل وسائل الطمس المباحة للهروب من نور الماضي إلى ظلمات الواقع..
لقد غيروا لغة الكلام فاستعملت ألسنتهم العبارات البذيئة فقط لكي لا يقال أنهم “إسلاميون” (هذا التوصيف الذي لا أحبه لأن الإسلام أكبر من أن يحتكره حزب سياسي أو يستأثر به متحزبون دون غيرهم في بلد كله مسلم)..
لن أقول أيضا أن منهم من ترك الصلاة لأنها “من رموز الماضي”.. لن أقول هذا لكي لا أعطي فرصة لرسل “التنوير” الجدد في زماننا هذا أن يصوّبوا نحونا سهام “التخلف” و”الجهل” و”الظلام” و”الدعشنة”..
اليوم وجدنا هؤلاء وأمثالهم قد تجاوزوا سياسة “الهروب من الماضي” حين استعرت حرب “التنوير” ضد الإسلام..
فأصبح الدفاع عن “حرية التعبير” عندهم أهم وأولى من الدفاع عن دين الجزائريين وهويتهم، وإهانة مثقف في برنامج تلفزيوني أعظم من إهانة نصوص قرآنية أو أحاديث نبوية بطريقة الرقص الشرقي في بلاطو تلفزيوني، لا بطريقة علمية وثقافية هادئة..
أيها الناس سيلعنكم التاريخ ويلعنكم الحاضر أيضا..
وإذا كان هذا هو زمن “التنوير” فاشهدوا أني “ظلامي”..
والسلام
ناصر المهدي - المدينة2017/12/28 على 22:061
يكفيك قراءة اوائل البقرة يا سي نسيم...ما نخافش عليك راك مرقي.
فلا شيئ كامل - خيره و شره2017/12/28 على 22:222
التنوير هي كلمة كثيرا ما اسمعها
و كلما سمعتها فهمتها على انها مشتقة من النور
فالعلم نور و الجهل ظلام
وراء كل حقيقة نجد اكذوبة
وراء كل اكذوبة نجد حقيقة
فلا شيئ كامل
ولا شيئ مستقر في مكانه
حتى ولو بدى لك انه مستقر في مكانه
كذلك كل شيئ في هذه الدنيا طبيعته السليمة تكمن في توازنها
هذه ايجابياته وتلك سلبياته
فان اخترت الجانب الايجابي و تجاهلت الجانب السلبي فقدت بذلك توازنك الطبيعي
انظر الى الى نفسك حين تمشي
لماذا لا تسقط
لانك لا تمشي بساق واحدة
لانك لا تقف على قدم واحدة
لانك تملك طبيعة متوازن
02017/12/28 على 22:243
مرت العقود بسقطاتها محنها ترقيعاتها صراعاتها تفاهتها هل اصبح فكرنا اعمق ؟! هل صقلتنا التجارب و اصبحنا اكثر قوة ادراكا بانفسنا محيطنا ؟! هل نحن اكثر وحدة ام انقسام ؟! هل يتم توظيف المعلومات بايجابية في شتى المجالات ؟!
مصطفى - قادرية2017/12/28 على 22:364
أشكرك أخي نسيم على هذه الكلمة القصيرة والمعبرة التي تلخص حالة مجموعة من الجزائريين تنكروا لماضيهم ولم تكن لهم الشجاعة ليدافعوا عن افكارهم وجرفهم التيار فأصبحوا في غربة من أمرهم وضاعوا وأضاعوا كل ما تعلموه في المساجد والجمعيات من اخلاق وتربية وعلم ومعاملات حتى اصبحت لا تفرق بينه وبين من تربى في اوساط الفساد .... وكما قلت اذا كان التمسك بالاسلام كدين واخلاق ومعاملات وسياسة يعتبر "ظلامية " و "تأخر " فأنا مثلك ظلامي وأترك لهم نورهم يتنورون به . تحية لك
ابن الجنوب - بلد الترقيع2017/12/28 على 23:245
أولانحن لسنا ضدحكمة الله في التنوع في كل شيءولكننا أيضانؤمن بحكمته في الوحدة:جدودنامروا بظروف يصعب وصفهاوعلى مدى130سنةوالآن نحن نعاني من تأثيرات تلك القرون ومع ذلك فقد كان زادهم الإيمان بالله صلابةوفي وحدتهم قوةوتركواأمانةكبيرةفي أعناقناوهي أمانة الجزائر المحررةمن رجس الإستعمارلكننا مع مرور السنين ظهرناأمام الأمم أننا(على الأقل نسبةمنا) لسنابمستوى تحمل هذه الأمانةفعدناللخرافات والأساطيرهروبامن مسؤولية تحملنامواجهةالصعاب وركوب الأهوال فأصبحنامثل السوائل تسيرفي إتجاه المنحدرات وتعجزعن الصعودللأعلى