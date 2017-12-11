استوردها تحت غطاء "لعب أطفال" بالعاصمة حجز قارورات مسيلة للدموع وألعاب ناريّة بحوزة رجل أعمال!

ستنظر محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة خلال الأيام المقبلة، في ملف جنائي تورط فيه أربعة متهمين، من بينهم رجل أعمال في مجال التصدير والاستيراد، عن تهمة تكوين جمعية أشرار وتخزين أسلحة بيضاء ومخالفة قانون الجمارك والتهريب، واستيراد أسلحة محظورة، بعد استغلال مستودع بضواحي براقي في العاصمة من أجل تخزين وتوزيع كمية من قارورات الغاز المسيل للدموع والألعاب النارية، والتصريح بأنها لعب أطفال.

كما استدعت المحكمة مديرية الجمارك التي تأسست طرفا مدنيا في القضية، بعد إحباط مصالح الأمن كمية من السلع المهربة على أساس أنها لعب أطفال، على متن شاحنة من الوزن الثقيل، حيث خضعت للتفتيش بعد ورود معلومات حول احتوائها على ألعاب نارية مستوردة بطريقة غير قانونية، تحت غطاء لعب ومظلات شمسية، وهو ما اكتشفته عناصر الأمن عن طريق الفحص بواسطة كاشف المتفجرات، الذي أصدر إشارة صوتية بمجرد الاقتراب منها، وانطلاقا من ذلك، حررت ذات المصالح تقريرا حول المحجوزات واستجواب السائق، الذي كشف خلال تصريحاته عن تلقيه طلبا بنقل سلع لم يعرف نوعيتها، بواسطة شاحنته ثلاث مرات، ومن خلاله وسعت مصالح الأمن تحرياتها، ليتم التوصل إلى صاحب المستودع الذي استأجره المتهم الرئيسي، من أجل تخزين السلع، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة بعد الاستماع إلى أقوال المتهمين.