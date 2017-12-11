آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
كيف ستؤثر الزيادة في أسعار الوقود على المواطنين؟
-
لوموند الفرنسية ساخرة: مدينة سيدي عبد الله الجديدة ذكية أم غبية؟!
-
السؤال الذي يتكرر كل سنة: هل مات بومدين أم قُتل؟!
-
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
-
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
-
وضع تمثال عين الفوارة في المتحف.. هل هو الحل الأنسب؟
-
لماذا استخدمت إسرائيل إسم الجزائر للإستهزاء بالأمم المتحدة؟!
-
الجزائر والسعودية.. امتحان "التيفو"!
-
أردوغان يهاجم بن زايد: أين كان جدك عندما كان جدي يدافع عن المدينة المنورة؟
-
رخص الإستيراد.. أحد رموز التقشف يسقط
12 قتيلا في الحريق الأسوأ في نيويورك منذ عقود
قتل 12 شخصا،الخميس،في أسوأ حريق شهدته مدينة نيويورك منذ عقود بعد أن اندلعت النيران في الطابق الأرضي في مبنى سكني يقع في حي برونكس.
وصرّح رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو الذي تفقد على الفور مكان الكارثة:"يؤسفني ان ابلغكم أن 12 نيويوركيا قتلوا بينهم طفل صغير في عامه الاول".
وأضاف:"نخشى ان نخسر المزيد من الارواح" موضحا في مؤتمر صحافي أن هناك أربعة أشخاص إصاباتهم بالغة جدا يكافحون الموت فضلا عن إصابات أخرى شديدة.
وأكد دي بلازيو أن الحريق يعد الأسوأ الذي شهدته مدينة نيويورك منذ ربع قرن على الأقل ،وقال ان رجال الإطفاء تمكنوا من انقاذ 12 شخصا الا ان عمليات البحث مستمرة في المبنى.
وأوضح مدير فرق اطفاء نيويورك دانيال نيغو أن اشخاصا قتلوا في طوابق مختلفة من المبنى تتراوح أعمارهم بين عام واكثر من 50 عاما.
وأفادت وسائل اعلام أنه عُثر على اثنين من بين القتلى في حوض استحمام مملوء بالمياه يبدو أنهما حاولا الاحتماء فيه لتجنب ألسنة اللهب.
واندلع الحريق الذي تمكنت فرق الاطفاء من السيطرة عليه في الطابق الأرضي من عمارة من أربع طبقات مشيدة بحجارة القرميد على غرار المئات من مباني نيويورك قرابة السابعة مساء الجمعة قبل أن ينتشر الى الطابق الثاني حسب ما أفاد مسؤولون.
ولم تعرف بعد أسباب الحريق الذي انتشر بسرعة الى كل طبقات المبنى المؤلف من 25 شقة.
واعتبر نيغو أن هذه الكارثة هي بدون شكّ تاريخية من حيث الحجم ،مضيفا أن الجميع مصدومون من هذه الخسارة.
واستحدثت فرق الإغاثة مركز ايواء طارئ داخل مدرسة قريبة من المبنى المحترق يقي سكانه البرد القارس وسط درجات حرارة تدنت الى عشر درجات مئوية تحت الصفر ،مما جعل مهمة رجال الاطفاء أصعب.
ويقع المبنى المنكوب بالقرب من حديقة حيوانات برونكس وهو أحد الأماكن التي تشهد اقبالا كبيرا من الزوار.
ويذكر انه منذ عشرة أيام توفيت امرأة مع أولادها الثلاثة في حريق اندلع في منزلهم في بروكلين، وهو حي آخر في نيويورك.
وفي مارس2007 لقي عشرة أشخاص حتفهم في برونكس، جراء حريق شبّ في منزل كان يضمّ عائلتين من مالي،وكان ذلك أسوأ حريق شهدته نيويورك منذ عام 1990.
فلسطيني جزائري2017/12/29 على 10:391
اللهم زدهم ولا تنقصهم فاغرس فيهم الرعب والفزع كما غرسوه في اخواننا المسلمين في شتى العالم اللهم ارنا في الماركان واليهود يوما اسودا كيوم فرعون وهامان وابي بن خلف واخسف بترمب وزبانيته الارض كما خسفت بها قارون وزلزل الارض من تحت اقدامهم واخرج المسلمين من بينهم سالمين
nacer - algerie2017/12/29 على 14:05
بمثل أمثالك اصبحنا على ما نحن عليه